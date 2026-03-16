Barcelona chce napastnika z Bundesligi. To byłby głośny transfer

FC Barcelona i Tottenham Hotspur obserwują Serhou Guirassy'ego z Borussii Dortmund - wynika z informacji portalu fussballdaten.de. Napastnik imponuje formą strzelecką w tym sezonie.

Serhou Guirassy na liście życzeń Barcelony i Tottenhamu

FC Barcelona cały czas poszukuje wzmocnień w ofensywie. Choć Joan Laporta pozostaje na stanowisku prezydenta katalońskiego klubu i deklaruje chęć przedłużenia kontraktu z Robertem Lewandowskim, wciąż nie jest jasne, jak potoczą się dalsze losy Polaka. Forma Ferrana Torresa w ostatnich tygodniach również pozostawia wiele do życzenia.

Według informacji portalu fussballdaten.de, na radar Blaugrany trafił Serhou Guirassy z Borussii Dortmund. 30-letni napastnik w tym sezonie zdobył 17 bramek w 38 występach. Gwinejczyk trafił do BVB latem 2024 roku z VfB Stuttgart. Konkretne zainteresowanie snajperem wykazuje również Tottenham Hotspur. Skauci Spurs byli obecni na kilku ostatnich meczach Borussii, by uważnie obserwować grę Guirassy’ego. Ponadto działacze angielskiego klubu mieli już kontakt z agentem napastnik.

Borussia zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania swoim napastnikiem. Kontrakt Guirassy’ego obowiązuje do czerwca 2028 roku. W umowie znajduje się klauzula odstępnego w wysokości 50 milionów euro, która dotyczy jednak wyłącznie wybranych gigantów takich, jak Real Madryt, Manchester City czy Liverpool.

W przypadku Barcelony i Tottenhamu kwota transferu może być znacznie wyższa. Media sugerują, że władze z Dortmundu mogą oczekiwać od 75 do nawet 80 milionów euro za swojego skutecznego snajpera. Guirassy został najlepszym strzelcem poprzedniej edycji Ligi Mistrzów z 13 trafieniami.