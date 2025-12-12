Barcelona chce gwiazdę Interu! Wystarczy 25 milionów euro

Barcelona jest jednym z tych klubów, które są zainteresowane sprowadzeniem Denzela Dumfriesa. Gwiazda Interu Mediolan ma w kontrakcie klauzulę wykupu wynoszącą tylko 25 milionów euro, o czym poinformowało "Mundo Deportivo".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona może aktywować klauzulę wykupu Denzela Dumfriesa

Barcelona z całą pewnością w najbliższych dwóch okienkach transferowych będzie musiała przeprowadzić w swojej kadrze pewne zmiany. Przede wszystkim mowa tu bowiem o pozycji napastnika, gdyż wraz z końcem obecnej kampanii wygasa kontrakt Roberta Lewandowskiego i już się spekuluje, kto będzie następcą Polaka. W tym kontekście pada m.in. nazwisko Juliana Alvareza, który odniósł się do całej sprawy.

Poza tym jednak absolutną koniecznością na ten moment wydaje się wzmocnienie defensywy, która traci bardzo dużo goli i to nawet w starciach z zespołami nieco niżej notowanymi. Dlatego też mówi się o kilku nazwiskach w kontekście transferu na te pozycje. Według informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo”, Barcelona jest zainteresowana transferem Denzela Dumfriesa z Interu Mediolan. Co ważne, klauzula wykupu prawego obrońcy wynosi tylko 25 milionów euro, więc jest absolutnie w zasięgu Dumy Katalonii.

Dumfries to jeden z najlepszych graczy na swojej pozycji obecnie w Europie. 29-letni reprezentant Holandii na swoim koncie w tym sezonie ma trzy gole w 17 meczach. Łącznie na poziomie Serie A wystąpił 138 razy i zdobył 18 goli oraz zanotował 20 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 35 milionów euro, a jego umowa wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

