Barcelona o nim marzy. Gwiazdor mówi, co z transferem

Barcelona jest zainteresowana transferem Juliana Alvareza. Media łączą go z hitową przeprowadzką. Jak do tematu odnosi się gwiazdor Atletico Madryt?

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez skupiony na Atletico. Transfer nie wchodzi w grę

Barcelona wciąż nie zdecydowała, co dalej z Robertem Lewandowskim. Jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu 2025/2026 i do tej pory nie została przedłużona. Wiele zależy od postawy Polaka oraz sytuacji finansowej klubu. Nie jest tajemnicą, że ma ambitne plany transferowe i pragnie ściągnąć w jego miejsce gwiazdę światowego formatu. Marzeniem działaczy jest oczywiście Julian Alvarez, który ma idealnie pasować do drużyny.

Lider Atletico Madryt od miesięcy jest łączony z transferem na Camp Nou. Władze klubu ze stolicy Hiszpanii regularnie dementują, jakoby miało dojść w niedalekiej przyszłości do tego ruchu. Argentyńczyk ma być szczęśliwy pod wodzą Diego Simeone, a Atletico nie zamierza się osłabiać, zwłaszcza kosztem ligowego rywala.

Zapytany o przyszłość i medialne doniesienia został sam zainteresowany. Alvarez potwierdza, że nie ma takiego tematu, a on sam skupia się wyłącznie na Atletico.

– Te doniesienia mi nie przeszkadzają. Staram się nie zwracać na to uwagi, choć wiem, o czym się rozmawia. Mówi się o tym w mediach społecznościowych. Myślę, że to bardziej spekulacje, a nie rzeczywistość. Jestem w pełni skupiony na tym sezonie i grze dla Atletico. Staram się nie zwracać na to uwagi i myśleć jedynie o rozwoju – tłumacz Alvarez w rozmowie z „Marcą”.

Barcelona zapewne podejmie próbę pozyskania Alvareza, ale ma znikome szanse na powodzenie. Atletico wycenia go na ponad 100 milionów euro.