Barcelona chce Chorwata. Padła kwota transferu

12:04, 13. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Sport.es

FC Barcelona poszukuje środkowego defensora. Jak podaje Sport.es, za Lukę Vuskovicia kataloński klub może być zmuszony zapłacić nawet 40 milionów euro.

Na zdjęciu: Hansi Flick

Luka Vusković na celowniku Barcelony

FC Barcelona jest liderem hiszpańskich rozgrywek, mając cztery punkty przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt, który niedawno doznał porażek z Osasuną Pampeluna oraz Getafe. W Lidze Mistrzów Blaugrana pod wodzą Hansiego Flicka zremisowała w tym tygodniu z Newcastle United (1:1) na St. James’ Park i czeka ją rewanż na Camp Nou w ramach 1/8 finału.

Duma Katalonii planuje w nadchodzącym letnim oknie transferowym wzmocnić swoją linię defensywną i już rozpoczęła analizę kilku potencjalnych opcji. Jednym z zawodników, który pojawia się na radarze jest Luka Vusković. Vusković obecnie zdobywa cenne doświadczenie na wypożyczeniu w Hamburger SV z Tottenhamu Hotspur.

Chorwacki obrońca ma na koncie również występy w barwach Radomiaka Radom w sezonie 2023/24. W bieżących rozgrywkach rozegrał 24 mecze, zdobył pięć bramek i zaliczył jedną asystę. Dodatkowym atutem Barcelony może być fakt, że Vusković jest reprezentowany przez Piniego Zahaviego, który utrzymuje bliskie relacje z prezydentem Joanem Laportą.

Zahavi współpracuje również z Flickiem, co może ułatwić negocjacje. Doniesienia sugerują, że Anglicy za dwukrotnego reprezentanta Chorwacji mogą oczekiwać 40 milionów euro. Jednocześnie słabsza forma Tottenhamu w lidze angielskiej i ewentualne problemy londyńskiego klubu mogą zwiększyć szanse Barcelony na sfinalizowanie transferu latem.

