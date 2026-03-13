Barcelona chce Chorwata. Padła kwota transferu

FC Barcelona poszukuje środkowego defensora. Jak podaje Sport.es, za Lukę Vuskovicia kataloński klub może być zmuszony zapłacić nawet 40 milionów euro.

FC Barcelona jest liderem hiszpańskich rozgrywek, mając cztery punkty przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt, który niedawno doznał porażek z Osasuną Pampeluna oraz Getafe. W Lidze Mistrzów Blaugrana pod wodzą Hansiego Flicka zremisowała w tym tygodniu z Newcastle United (1:1) na St. James’ Park i czeka ją rewanż na Camp Nou w ramach 1/8 finału.

Duma Katalonii planuje w nadchodzącym letnim oknie transferowym wzmocnić swoją linię defensywną i już rozpoczęła analizę kilku potencjalnych opcji. Jednym z zawodników, który pojawia się na radarze jest Luka Vusković. Vusković obecnie zdobywa cenne doświadczenie na wypożyczeniu w Hamburger SV z Tottenhamu Hotspur.

Chorwacki obrońca ma na koncie również występy w barwach Radomiaka Radom w sezonie 2023/24. W bieżących rozgrywkach rozegrał 24 mecze, zdobył pięć bramek i zaliczył jedną asystę. Dodatkowym atutem Barcelony może być fakt, że Vusković jest reprezentowany przez Piniego Zahaviego, który utrzymuje bliskie relacje z prezydentem Joanem Laportą.

Zahavi współpracuje również z Flickiem, co może ułatwić negocjacje. Doniesienia sugerują, że Anglicy za dwukrotnego reprezentanta Chorwacji mogą oczekiwać 40 milionów euro. Jednocześnie słabsza forma Tottenhamu w lidze angielskiej i ewentualne problemy londyńskiego klubu mogą zwiększyć szanse Barcelony na sfinalizowanie transferu latem.