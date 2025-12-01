Barcelona, Bayern i Chelsea walczą o młodą gwiazdę. Został okrzykniętym nowym Marcelo

Joao Victor Souza to jeden z najbardziej rozchwytywanych bocznych obrońców w Ameryce Południowej. Jak podaje AS, defensor Santosu wzbudza zainteresowanie gigantów.

Souza rozchwytywany przez gigantów

Joao Victor de Souza, nazywany w Brazylii „nowym Marcelo”, wyrósł w tym sezonie na podstawowego zawodnika Santosu. Młody obrońca regularnie gra w pierwszym składzie. Właśnie dlatego przyciągnął uwagę gigantów.

FC Barcelona już od pewnego czasu śledzi poczynania 19-latka. Jak się okazuje również Bayern Monachium oraz Chelsea wyrazili zainteresowanie młodym defensorem. Według doniesień zawodnik został wyceniony na 15 milionów euro. To nie wydaje się szczególnie wygórowaną kwotą, patrząc na obecnie realia rynku transferowego.

Kontrakt Souzy z klubem, w którym występuje Neymar, obowiązuje do końca 2028 roku. Jest w nim zawarta klauzula odstępnego, która jest jednak znacznie wyższa niż wspomniane wcześniej 15 milionów euro. Santos może zgodzić się właśnie na taką sumę ze względu na problemy finansowe i sportowe.

To obecnie jeden z kluczowych zawodników zespołu. Na swoim koncie ma już 27 występów w tym sezonie oraz jedną bramkę i dwie asysty. Wyróżnia się szybkością oraz odwagą w ataku. Często włącza się do akcji ofensywnych niczym skrzydłowy.

Aktualnie sytuacja klubu jest trudna, ponieważ obecnie balansuje on nad strefą spadkową. W związku z tym sprzedaż młodej gwiazdy może pomóc zespołowi przetrwać kryzys.

