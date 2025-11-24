Barcelona rusza po nowego obrońcę. Młody talent z Brazylii na celowniku

FC Barcelona kontynuuje poszukiwania długoterminowego rozwiązania na lewej obronie. Jak informują „Diario do Peixe” i „Mundo Deportivo”, klub z Katalonii skierował uwagę na Joao Victora Souzę. To 19-letni obrońcę Santosu, który uchodzi za jeden z największych brazylijskich talentów.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona szykuje ofertę za Joao Victora Souzę

FC Barcelona od miesięcy szuka wzmocnienia lewej flanki. Wcześniej rozważano sprowadzenie Alejandra Grimaldo, wychowanka La Masii i gwiazdy Bayeru Leverkusen, jednak klub zdecydował się poszerzyć listę kandydatów. Nowym priorytetem ma być Joao Victor Souza, który w tym sezonie wyróżnia się w barwach Santosu.

Według doniesień z Brazylii Barcelona przygotowuje formalną ofertę w wysokości od 12 do 15 milionów euro. Santos jest gotowy na rozpoczęcie rozmów z przedstawicielami Blaugrany, by przyspieszyć transfer, a agent zawodnika, Giuliano Bertolucci, przebywa już w Europie i czeka na ruch ze strony klubu.

Souza wzbudza zainteresowanie wielu europejskich zespołów. Latem jego transfer próbowały sfinalizować drużyny z Holandii, a ostatnio do walki o piłkarza włączył się także Bayern Monachium. Barcelona będzie więc musiała stawić czoła poważnej konkurencji.

Joao Victor Souza ma dopiero 19 lat, ale już rozegrał 26 spotkań w pierwszym zespole Santosu, zdobywając gola i notując dwie asysty. Jego kontrakt obowiązuje do końca 2028 roku. Na mundialu U-17 w 2023 roku potwierdził swój ogromny potencjał, a w Barcelonie widzą w nim zawodnika, który w przyszłości może stać się filarem lewej strony obrony.

To nie jedyny Brazylijczyk na celowniku Dumy Katalonii. FC Barcelona obserwuje też Raya­na z Vasco da Gama i rozważa złożenie oferty za młodego skrzydłowego.

