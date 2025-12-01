Barcelona rusza po wielki talent. Rozpoczęła negocjacje

FC Barcelona działa w sprawie sprowadzenia jednego z najbardziej obiecujących napastników młodego pokolenia w Afryce. Jak donosi dziennikarz Achraf Ben Ayad, na celowniku klubu z Camp Nou znalazł się Hamza Abdelkarim.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona i dwóch innych gigantów chcą 17-letniego snajpera

Hamza Abdelkarim ma zaledwie 17 lat. Napastnik występuje na co dzień w Al-Ahly, gdzie zdążył już zadebiutować w pierwszej drużynie. Pierwszy występ zaliczył w lidze egipskiej, a następny w Afrykańskiej Lidze Mistrzów.

Dodatkowo młody snajper błyszczy w reprezentacji Egiptu do lat 17. W dziewiętnastu meczach strzelił dwanaście bramek. Taki wynik przyciąga zainteresowanie skautów. Dobrze zaprezentował się także na Mistrzostwach Świata U17, gdzie zdobył dwa gole w czterech spotkaniach.

Według doniesień FC Barcelona nie tylko obserwuje, ale już działa, żeby sprawdzić warunki ewentualnego transferu. Klub analizuje zarówno aspekt sportowy, jak i finansowy całej operacji. Jednocześnie zdaje sobie sprawę, że nie jest jedynym chętnym do ściągnięcia młodego zawodnika. Sytuację Egipcjanina monitorują także Manchester City oraz Bayern Monachium.

Mimo to Blaugrana wierzy, że uda się jej przekonać piłkarza do transferu. W związku z tym władze klubu nie wykluczają, że wkrótce negocjacje będą na bardziej zaawansowanym etapie.

