Cristiano Ronaldo wspominał legendę Man Utd. Wzruszające słowa o Fergusonie

Cristiano Ronaldo w wywiadzie z Piersem Morganem na jego kanale na platformie YouTube wypowiedział się na temat sir Alexa Fergusona. Nie szczędził pochwał w kierunku Szkota.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo o sir Alexie Fergusonie

Cristiano Ronaldo ostatnio pozwolił sobie na długi wywiad z dziennikarzem Piersem Morganem. W jego trakcie nie brakowało wątków dotyczących przeszłości i gry w Manchesterze United, którego prowadził sir Alex Ferguson.

– Kiedy byłem w Man Utd, spędzałem z nim dużo czasu. Przychodził do mnie na herbatę. Pił herbatę z mlekiem. To dobry człowiek. Ktoś, kto zawsze będzie w moim sercu. Zasługuje na to. Ktoś, kto naprawdę pomógł mi w życiu i karierze – przyznał Portugalczyk w rozmowie z Piersem Morganem opublikowanej na kanale dziennikarza na platformie YouTube.

– Czy to mój piłkarski ojciec? Tak. Człowiek, który mnie prowadził? Tak, pod wieloma względami. Zawsze dotrzymywał słowa. Dotrzymywał obietnic. To dobry człowiek, szanuję go – zaznaczył Cristiano Ronaldo.

Środkowy napastnik aktualnie broni barw Al-Nassr. W tej kampanii Cristiano Ronaldo wystąpił jak na razie w 10 meczach. Strzelił w nich dziewięć goli i zaliczył dwie asysty. Aktualny kontrakt zawodnika z klubem z Arabii Saudyjskiej obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.

Al-Nassr jest obecnie liderem Saudi Pro League. Drużyna portugalskiego piłkarza legitymuje się dorobkiem 21 punktów. Tymczasem już w sobotę Al-Nassr zagra w roli gościa z Neom SC. Mecz odbędzie się o godzinie 14:50.

Czytaj więcej: Nie Haaland i Kane. Real chce zupełnie inną gwiazdę!