Barcelona myśli o transferze Rashforda! Działacz się wygadał

Marcus Rashford marzy o transferze do Barcelony. Deco ujawnił, że angielski gwiazdor faktycznie znajduje się na jej radarach. Do konkretów wciąż nie doszło.

Marcus Rashford

Rashford celem Barcelony? Jest na radarach Deco

Marcus Rashford od kilku miesięcy liczy, że wreszcie zgłosi się po niego Barcelona. Podczas zimowego okienka zmuszony był opuścić Manchester United, gdyż popadł w konflikt z Rubenem Amorimem. Mimo fatalnych wyników, Portugalczyk nigdzie się nie wybiera, więc gwiazdor na pewno nie wróci na Old Trafford. Obecnie przebywa na wypożyczeniu w Aston Villi, która ma opcję definitywnego wykupu. Nie zdecydowała jeszcze, czy ze swojego prawa skorzysta.

Na Villa Park angielski snajper czuje się dobrze, ale nie traktuje tego miejsca priorytetowego. Jego marzeniem nieustannie jest przeprowadzka do Katalonii. Swego czasu media sugerowały, że Hansi Flick jest zwolennikiem jego transferu. Blaugrana nie podjęła jednak próby z uwagi na obciążenie finansowe, jakie wygenerowałoby opłacenie jego pensji.

W przypadku transferu, Rashford zgodziłby się na obniżkę wynagrodzenia. Do tej pory wydawało się, że ten ruch na pewno nie dojdzie do skutku. Deco zasugerował jednak, że jego nazwisko faktycznie znajduje się pod obserwacją. Faworytem do zasilenia giganta jest w dalszym ciągu Luis Diaz.

– Podoba nam się Luis Diaz z Liverpoolu, podoba nam się Marcus Rashford i podobają nam się także inni piłkarze. Nie możemy jednak o nich rozmawiać, gdyż mają kontrakty z innymi klubami. Na rynku transferowym są nazwiska, które mogłyby poprawić nasz zespół – potwierdził dyrektor sportowy Blaugrany.