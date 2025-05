fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Joan Laporta

Deco i Flick zgodni. Luis Diaz celem Barcelony

Barcelona nie ma nieograniczonego budżetu, dlatego musi sprawnie poruszać się po letnim rynku transferowym. Real Madryt zbroi się na potęgę i dopina kolejne transakcje, więc Blaugrana nie może pozostać obojętna. Z uwagi na sytuację finansową, skupia się jednak na wzmocnieniu ofensywy, pozostawiając formację defensywną w rękach wychowanków. Hansi Flick pierwotnie domagał się transferów bocznych obrońców, ale zrezygnował z tego pomysłu. Priorytetem będzie ściągnięcie nowej gwiazdy do ataku.

We wtorek odbyło się spotkanie między Flickiem a Deco, którego tematem przewodnim były oczywiście plany na lato oraz nadchodzący sezon. Obaj panowie ustalili, że w pełni stawiają na Luisa Diaza, który stał się głównym celem transferowym. Do tej pory Kolumbijczyk był jedną z opcji, natomiast dyrektor sportowy zdecydował, że lepiej odnajdzie się w zespole niż chociażby Nico Williams.

Duma Katalonii skupia swoje działania na transferze Diaza. Skrzydłowy Liverpoolu miał swego czasu wyrazić chęć przeprowadzki do Hiszpanii i gry w ekipie Flicka. Na przeszkodzie będą chcieli stanąć mistrzowie Anglii, który wiążą plany z Diazem i chcą podpisać z nim nową umowę. Obecna obowiązuje do 2027 roku, co Barcelona traktuje jako szansę podczas negocjacji między klubami.

Wyjściowa kwota transferu to 85 milionów euro. Blaugrana zapewne będzie dążyć do wywalczenia korzystniejszych warunków.