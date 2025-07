Barcelona odpowiada PSG. 130 milionów za dwie gwiazdy

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona gotowa sprzedać Lopeza i Casado do PSG

Barcelona tego lata skupia się przede wszystkim na pozyskiwaniu nowych graczy, ale przez problemy finansowe klubu, nie jest o to łatwo. Z pewnością pomogłaby sprzedaż kilku graczy, którzy nie są kluczowymi ogniwami zespołu Hansiego Flicka. Chodzi m.in. o Fermina Lopeza oraz Marca Casado, którzy wzbudzają zainteresowanie PSG.

Klub ze stolicy Francji otrzymał odpowiedź na swoje zapytanie do Dumy Katalonii ws. tych dwóch gwiazd. Barcelona jest gotowa sprzedać zarówno Fermina Lopeza, jak i Marca Casado, ale dopiero wówczas, gdy PSG wyłoży na stół ofertę w wysokości 130 milionów euro. Informacje w tej sprawie przekazał serwis „Fichajes”. To spora kwota nawet jak na zespół z Paryża, choć zwycięzcy Ligi Mistrzów mają ambitne plany na to okienko chcąc sprowadzić chociażby Cola Palmera z Chelsea.

Fermin Lopez w minionym sezonie rozegrał dla Barcelony w sumie 46 spotkań, w których zdobył osiem goli oraz zanotował 10 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia tego 22-latka na 50 milionów euro. Marc Casado w minionym sezonie rozegrał dla Barcelony łącznie 36 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia środkowego pomocnika na 30 milionów euro.

