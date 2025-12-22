Balotelli rozmawia ze słynnym klubem. To byłoby miękkie lądowanie

Mario Balotelli jest bezrobotny od lipca 2025 roku, ale już niedługo może wrócić do gry. 35-letni napastnik prowadzi bowiem rozmowy z River Plate, gdzie widziałby go Marcelo Gallardo - przekonuje włoski serwis Tuttomercatoweb.com.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Mario Balotelli

River Plate może zakontraktować Mario Balotellego

Mario Balotelli rozstał się z Genoą po tym, jak 30 czerwca 2025 roku wygasł krótkoterminowy kontrakt łączący obie strony. Niespełna roczny pobyt środkowego napastnika w ekipie Rossoblu okazał się całkowicie nieudany.

35-letni zawodnik rozegrał zaledwie 6 spotkań i nie zapisał się w protokołach meczowych ani jako strzelec gola, ani jako autor asysty. Na jego sytuację wpłynęła również poważna kontuzja ręki, przez którą nie mógł trenować od początku marca do końca maja.

Obecnie Mario Balotelli pozostaje wolnym zawodnikiem i czeka na nowe oferty, ponieważ nie zamierza jeszcze kończyć kariery. Jak informuje włoski portal „Tuttomercatoweb”, 36-krotny reprezentant Italii może kontynuować grę w River Plate.

Strony prowadzą rozmowy i niewykluczone, że dojdzie do nawiązania współpracy, na czym szczególnie zależy trenerowi argentyńskiego klubu – Marcelo Gallardo. W ostatnim czasie Balotelli był też łączony z Wieczystą Kraków, a wcześniej z zespołami z Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, gdzie mógłby liczyć na bardzo atrakcyjne zarobki.

Mario Balotelli posiada niezwykle bogate CV, choć powszechnie uważa się, że nie w pełni wykorzystał swój ogromny potencjał. Duży wpływ miał na to jego styl życia oraz pozaboiskowe zachowanie. Włoski napastnik, znany z imprezowego trybu życia, reprezentował barwy m.in. Interu Mediolan, Milanu, Manchesteru City, Liverpoolu, Olympique’u Marsylia, Nicei, Brescii, Monzy, Adany Demirspor oraz Sionu.