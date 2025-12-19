Polski klub rozmawiał o Balotellim! Teraz Super Mario znów jest do wzięcia [NASZ NEWS]

Mario Balotelli to jeden z najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy światowego futbolu w ostatnich latach. Grał dla wielkich piłkarskich firm, a z naszych ustaleń wynika, że niedawno doszło do kontaktów z... polskim klubem! Podajemy szczegóły.

Independent Photo Agency Srl/Alamy Na zdjęciu: Mario Balotelli

Enfant terrible światowego futbolu

Mario Balotelliego nikomu przedstawiać nie trzeba. Włoski napastnik robił przez pewien czas furorę, choć często bywało tak, że głośniej było o jego poza boiskowych wyczynach, niż tych na murawie.

Z drugiej strony na boisku też bywało bardzo dobrze, zresztą lista jego klubów robi ogromne wrażenie. Inter Mediolan, Manchester City, AC Milan, Liverpool, czy Nice i Olympique Marsylia we Francji.

Potem było już zdecydowanie gorzej, również pod względem nazw. Bo Super Mario trafił do Brescii, Monzy, Adana Demirsporu, FC Sion, czy Genoi.

Nie chciał grać w polskiej pierwszej lidze

W październiku 2024 roku podpisał umowę z Genoą, ale zagrał w niej raptem kilka meczów i latem skończył mu się kontrakt. I właśnie wtedy, latem 2025 roku doszło do kontaktu… Wieczystej Kraków z przedstawicielami włoskiego napastnika.

Sławomir Peszko, który jest wiceprezesem i jedną z najważniejszych osób w klubie Wojciecha Kwietnia, był w kontakcie z otoczeniem Balotelliego, ale sprawa się nie rozwinęła.

Z jednej strony okazało się, że Wieczysta nie była gotowa do spełnienia warunków finansowych włoskiego napastnika, a z kolei druga strona stwierdziła, że zaplecze Ekstraklasy to jednak nie jest wymarzony kierunek do kontynuowania kariery.

Wieczysta już nie wchodzi w grę

Kontakt między stronami jednak był, to ustaliliśmy ponad wszelką wątpliwość. W teorii temat mógłby wrócić, bo Balotelli wciąż pozostaje bez klubu. Wieczysta w międzyczasie mocno jednak zmieniła podejście do transferów. Klub nie chce sprowadzać już graczy 30+, woli sięgać po dużo młodszyh i takich, których sam wyszuka, a nie polecanych przez agentów.

Tak czy inaczej, Balotelli jest do wzięcia. W Polsce kilka klubów szuka napastnika, ale czy któryś zdecydowałby się na rozmowy z Włochem? Sam zawodnik nie chce jeszcze kończyć kariery i jest otwarty na różne propozycje.

35-letni obecnie Balotelli ma w dorobku mistrzostwo Anglii z Manchesterem City, trzy tytuły mistrzowskie z Interem Mediolan, a także Ligę Mistrzów z tym ostatnim zespołem. W kadrze Włoch zagrał 36 meczów, w których strzelił 14 goli.