Aymeric Laporte łączony z powrotem do Athletiku Bilbao

Aymeric Laporte od dwóch lat z powodzeniem występuje na boiskach saudyjskiej ekstraklasy, przywdziewając koszulkę Al-Nassr, gdzie inkasuje astronomiczne pieniądze. 31-letni stoper wciąż prezentuje wysoki poziom, stąd wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Jeśli środkowy obrońca wyrazi taką chęć, to w trwającym letnim okienku transferowym może wrócić do Europy. Jeden z klubów rozpoczął już nawet starania mające na celu zakontraktowanie mierzącego 191 centymetrów defensora.

Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji ujawnionych przez hiszpańską gazetę „Estadio Deportivo”, zdaniem której Athletic Bilbao przeprowadził pierwsze rozmowy z otoczeniem swojego byłego zawodnika. Przypomnijmy, iż Aymeric Laporte był piłkarzem baskijskiego zespołu już w latach 2010-2018 i to z tej drużyny wypłynął na szerokie wody. Ciężko powiedzieć, czy doświadczony stoper wróci na San Mames. Wszystko zależy od decyzji samego zawodnika, który może liczyć na wiele propozycji.

Urodzony we Francji reprezentant Hiszpanii z powodzeniem gra w barwach Al-Nassr od sierpnia 2023 roku, gdy przeprowadził się na Al-Awwal Park za 27,5 miliona euro z Manchesteru City. 31-letni obrońca w koszulce ekipy z Rijadu rozegrał łącznie 69 meczów, strzelił 9 goli oraz zanotował 1 asystę. Warto dodać, że gdyby Aymeric Laporte zdecydował się na powrót na Stary Kontynent, to na pewno musiałby pogodzić się ze zmniejszeniem zarobków. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą jest ważny do 30 czerwca 2026 roku.