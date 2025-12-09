Chelsea chce pozbyć się stopera. Znany klub rozważa transfer

10:56, 9. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Źródło: CaughtOffside.com

Axel Disasi nie rozegrał ani jednego meczu w obecnym sezonie. Chelsea skreśliła 27-letniego stopera i chce sprzedać go w zimowym oknie transferowym. Zainteresowanie obrońcą wykazuje West Ham United - donosi strona CaughtOffside.com.

Enzo Maresca
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Axel Disasi przymierzany do West Hamu United

Axel Disasi został skreślony przez trenera Chelsea – Enzo Mareskę – o czym najlepiej świadczy fakt, że nie rozegrał ani jednego meczu w obecnym sezonie. Szkoleniowiec drużyny The Blues stawia na innych zawodników, a francuski obrońca otrzymał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu.

Wszystko wskazuje na to, że Disasi zmieni otoczenie już w najbliższym zimowym oknie transferowym, licząc na odbudowanie formy oraz powrót do regularnej gry. Jak informuje brytyjski portal „CaughtOffside.com”, defensor znajdujący się na wylocie ze Stamford Bridge może pozostać w stolicy Anglii.

Poważne zainteresowanie 27-latkiem wykazuje bowiem West Ham United, który rozważa złożenie oferty w styczniowym okienku. Chelsea jest zdecydowanie otwarta na wysłuchanie propozycji, chcąc odciążyć kadrę i budżet płacowy. Sytuację Disasiego obserwują również Newcastle United, Juventus oraz Borussia Dortmund, choć to Młoty wydają się na ten moment najbardziej konkretne.

Axel Disasi trafił do Chelsea w 2023 roku z AS Monaco za 45 milionów euro. Drugą część poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Aston Villi, gdzie wystąpił w 10 spotkaniach. W barwach ekipy The Blues rozegrał łącznie 61 meczów, zdobył 5 bramek i zaliczył 2 asysty. Jego wartość rynkowa według serwisu „Transfermarkt” wynosi 18 milionów euro. Kontrakt stopera z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 2029 roku, jednak wiele wskazuje na to, że nie zostanie wypełniony, a rozdział Disasiego w Chelsea dobiega końca.