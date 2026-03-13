Chelsea sprzeda niewypał transferowy? Znalazła kupca

Axel Disasi w lutym został wypożyczony z Chelsea do West Hamu United. Londyński klub jest zainteresowany wykupem stopera - donosi gazeta Daily Mail.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Axel Disasi

West Ham United może wykupić Axela Disasiego

Axel Disasi podczas ostatniego zimowego okienka transferowego został wypożyczony z Chelsea do West Hamu United. 28-letni środkowy obrońca nie miał większych szans na regularne występy w barwach zespołu The Blues, dlatego zdecydował się na czasowe odejście. Dla francuskiego defensora był to już drugi taki ruch w ostatnim czasie. Wcześniej na identycznych zasadach reprezentował Aston Villę, gdzie miał odbudować formę i ponownie przekonać do siebie sztab szkoleniowy drużyny ze Stamford Bridge.

W Birmingham nie prezentował się jednak najlepiej, natomiast po przenosinach do West Hamu United sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Pięciokrotny reprezentant Francji szybko stał się ważną postacią ekipy Młotów, wskakując do podstawowego składu.

Brytyjski dziennik „Daily Mail” informuje, że West Ham United jest zainteresowany wykupieniem Disasiego po zakończeniu sezonu. Warunkiem ma być utrzymanie zespołu The Hammers w Premier League. Konieczne będzie również osiągnięcie porozumienia z Chelsea w sprawie wysokości kwoty transakcji.

Mierzący 191 centymetrów stoper trafił na Stamford Bridge w 2023 roku z AS Monaco za około 45 milionów euro. W koszulce londyńskiego klubu rozegrał łącznie 61 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zanotował dwie asysty. Choć przez pewien czas pełnił istotną rolę w drużynie Niebieskich, to później stracił miejsce w wyjściowej jedenastce. Według portalu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi 15 milionów euro.