Atletico zainteresowane napastnikiem Premier League. Klub szuka następcy Griezmanna Źródło: TEAMtalk Patryk Kucharski Atletico Madryt wykazuje zainteresowanie Jeanem-Philippe’em Matetą, napastnikiem Crystal Palace - donosi TEAMtalk. Klub z Londynu po sezonie może rozważyć za niego oferty.

Aflo Co. Ltd. / ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone i Antoine Griezmann