Manchester United szuka napastnika. Nowe nazwisko na liście

Manchester United dołączył do wyścigu o zakontraktowanie Jeana-Philippe'a Matety - podaje dziennik Daily Express. Czerwone Diabły szukają na rynku nowego napastnika.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Jean-Philippe Mateta pod lupą Manchesteru United

Ruben Amorim wywrócił wszystko do góry nogami po przejęciu Manchesteru United. Portugalski trener pozbył się takich zawodników jak Marcus Rashford, Antony oraz Tyrell Malacia. Mało brakowało, a Old Trafford opuściliby również Casemiro, Kobbie Mainoo i Alejandro Garnacho. Były opiekun Sportingu Lizbona chce bowiem zbudować skład z piłkarzy, którzy będą idealnie pasowali do preferowanego przez niego stylu gry.

Jak podaje brytyjski dziennik “Daily Express”, Czerwone Diabły będą aktywne podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Jedną z pozycji, którą Ruben Amorim planuje poważnie wzmocnić, jest bez wątpienia środek ataku. Celem numer jeden angielskiego giganta pozostaje Viktor Gyokeres, ale na liście kandydatów znajdują się także inne nazwiska. Manchester United podobno monitoruje sytuację Jeana-Philippe’a Matety.

27-letni napastnik Crystal Palace rozgrywa znakomity sezon, o czym świadczą jego statystyki. W aktualnej kampanii reprezentant Francji rozegrał 28 meczów, zdobył 13 bramek i zaliczył 2 asysty. Świetna postawa skutecznego atakującego przykuła uwagę włodarzy z Old Trafford, którzy obserwują rynek pod kątem znalezienia nowego snajpera. Jean-Philippe Mateta przywdziewa koszulkę zespołu Orłów od stycznia 2021 roku.

Oglądaj skróty meczów Manchesteru United [WIDEO]