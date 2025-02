Atletico rozważa transfer napastnika. To młody talent

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Roony Bardghji obserwowany przez Atletico Madryt

Według doniesień Roony Bardghji jest jedną z opcji rozważanych przez Atletico Madryt w kontekście budowy składu na kolejne lata. Nie jest to pierwszy raz, gdy utalentowany zawodnik FC Kopenhagi jest łączony z Los Colchoneros. Choć dotychczasowe zainteresowanie nie przerodziło się w oficjalną ofertę.

Młody Szwed uchodzi za jeden z największych talentów swojego kraju. Jednak czynnikiem, który spowolnił jego rozwój, była kontuzja zerwania więzadeł. Przez nią młody piłkarz nie rozegrał żadnego spotkania od września. Latem Bardghji był bliski transferu do Premier League, jednak ostatecznie do przenosin nie doszło.

Obecnie jego kontrakt z duńskim klubem obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku, a zawodnik nie zamierza go przedłużać, co otwiera przed nim różne opcje.

Atletico Madryt podobno utrzymuje stały kontakt z agentem Bardghjiego i rozważa dwa scenariusze. Mogą sprowadzić go za darmo w styczniu 2026 roku lub latem wykupić 19-latka za niewielką kwotę.

Młodzieżowy reprezentant Szwecji w poprzednim sezonie rozegrał 37 spotkań, w których strzelił jedenaście bramek. W całej swojej seniorskiej karierze wystąpił 78 razy dla duńskiego zespół, z czego piętnaście razy trafiał do bramki rywali.

