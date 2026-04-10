Atletico rozmawia z Barceloną. Wielki talent może zmienić klub

14:07, 10. kwietnia 2026
Michał Stompór Źródło:  Diario AS

Barcelona pozbędzie się wielkiego talentu? Diario AS przekonuje, że pomocnik Dumy Katalonii może zmienić klub i trafić do Atletico. O dostępność młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii pytał Mateu Alemany.

Hansi Flick
Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona sprzeda pomocnika do Atletico?

Najpierw Barcelona, później Atletico. Taką drogę przebył Mateu Alemany, który od marca 2021 roku do września 2023 roku pełnił funkcję dyrektora sportowego w stolicy Katalonii, a od października 2025 roku zajmuje takie samo stanowisko w Madrycie. Przykład z doświadczonego działacza może wziąć jeden z piłkarzy Blaugrany.

Diario AS twierdzi, że Alemany spotkał się z agentem jednego z największych talentów na Camp Nou. Tym zawodnikiem jest Marc Bernal. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii to wychowanek Barcy. W tym sezonie 18-latek rozegrał 28 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zanotował jedną asystę.

Kontrakt Bernala obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Portal Transfermarkt wycenia go 30 milionów euro. Nastolatek jest łączony z letnim transferem, co chcą wykorzystać Rojiblancos. Madrytczycy szukają młodych piłkarzy, którzy z miejsca wzmocnią druga linię.

Obecnie pomocnik kontynuuje rehabilitację po odniesionym urazie kostki, z powodu którego opuścił pierwszą odsłonę dwumeczu z Atleti w Lidze Mistrzów. Jednak w rewanżu ma być do dyspozycji Hansiego Flicka.

