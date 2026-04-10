Barcelona pozbędzie się wielkiego talentu? Diario AS przekonuje, że pomocnik Dumy Katalonii może zmienić klub i trafić do Atletico. O dostępność młodzieżowego reprezentanta Hiszpanii pytał Mateu Alemany.

Barcelona sprzeda pomocnika do Atletico?

Najpierw Barcelona, później Atletico. Taką drogę przebył Mateu Alemany, który od marca 2021 roku do września 2023 roku pełnił funkcję dyrektora sportowego w stolicy Katalonii, a od października 2025 roku zajmuje takie samo stanowisko w Madrycie. Przykład z doświadczonego działacza może wziąć jeden z piłkarzy Blaugrany.

Diario AS twierdzi, że Alemany spotkał się z agentem jednego z największych talentów na Camp Nou. Tym zawodnikiem jest Marc Bernal. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii to wychowanek Barcy. W tym sezonie 18-latek rozegrał 28 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zanotował jedną asystę.

Kontrakt Bernala obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Portal Transfermarkt wycenia go 30 milionów euro. Nastolatek jest łączony z letnim transferem, co chcą wykorzystać Rojiblancos. Madrytczycy szukają młodych piłkarzy, którzy z miejsca wzmocnią druga linię.

Obecnie pomocnik kontynuuje rehabilitację po odniesionym urazie kostki, z powodu którego opuścił pierwszą odsłonę dwumeczu z Atleti w Lidze Mistrzów. Jednak w rewanżu ma być do dyspozycji Hansiego Flicka.