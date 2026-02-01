Atletico porozumiało się z Atalantą. Teraz musi zdecydować napastnik

Atletico Madryt dogadało się z Atalantą w sprawie transferu Ademoli Lookmana, donosi Calciomercato. Teraz jednak ostateczna decyzja należy do samego zawodnika.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Lookman bliski transferu do Atletico Madryt

Atalanta nie zabrała Ademoli Lookmana na ligowy mecz z Como. Nigeryjski skrzydłowy nie trenował z zespołem i nie znalazł się na liście powołanych przez Raffaele Palladino. To wyraźny sygnał, że jego sytuacja transferowa weszła w decydującą fazę.

Klub z Bergamo osiągnął już porozumienie z Atletico Madryt. Ustalono kwotę 35 milionów euro plus 5 milionów w bonusach za transfer definitywny. Z punktu widzenia Atalanty warunki są satysfakcjonujące. Teraz wszystko zależy od odpowiedzi zawodnika, który prowadzi bezpośrednie rozmowy z otoczeniem Diego Simeone. Ostatnie kontakty były oceniane jako bardzo pozytywne.

Równolegle do gry wciąż próbuje wejść Fenerbahce. Turecki klub wprawdzie sfinalizował transfer nowego napastnika, ale nie zamknął całkowicie tematu Lookmana. Jeszcze kilka dni temu istniało porozumienie między klubami na poziomie 40 milionów euro. Transakcja utknęła jednak na etapie zabezpieczeń finansowych, które nie spełniły oczekiwań Atalanty.

W odpowiedzi Fenerbahce zdecydowało się na mocny ruch w stronę samego piłkarza. Zaproponowano mu kontrakt opiewający na 8,5 miliona euro netto rocznie plus bonusy. To oferta bardzo atrakcyjna finansowo, lecz Lookman wydaje się skłaniać ku Atletico, gdzie kluczową rolę odgrywa projekt sportowy i możliwość gry na najwyższym poziomie w Europie.

Czas działa na niekorzyść wszystkich stron. Okno transferowe zamyka się 2 lutego o godzinie 20 i Atalanta oczekuje szybkiej deklaracji. W Bergamo panuje przekonanie, że sprawa rozstrzygnie się w najbliższych godzinach.

