Nahuel Molina w ostatnim dniu okienka może opuścić Atletico Madryt. Jak się okazuje, mistrz świata jest blisko Premier League. Nottingham Forest już przygotowuje ofertę - donosi "The Athletic".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Nahuel Molina

Nottingham Forest rusza po Nahuela Molinę

Nahuel Molina występuje na europejskich boiskach od 2020 roku. Na początku Argentyńczyk reprezentował barwy Udinese Calcio. Jednak trzy lata temu zdecydował się na przeprowadzkę do Atletico Madryt, gdzie gra do dziś. Mistrz świata miał świetne chwile w Hiszpanii, ale od wielu tygodni znajduje się na wylocie z Los Colchoneros.

Z informacji przekazanych przez „The Athletic” dowiadujemy się, że Nahuel Molina w ostatnim dniu letniego okienka może zmienić barwy klubowe. Jak się okazuje, przyszłość reprezentanta Argentyny może być pisana w Premier League. Zawodnik Atletico Madryt znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Nottingham Forest.

Wspomniane źródło zaznacza, że angielski zespół zabrał się szybko do pracy, aby sprowadzić Nahuela Molinę. Władze z City Ground przygotowuję właśnie ofertę za argentyńskiego defensora. Mistrz świata miałby trafić do Premier League na zasadzie wypożyczenie. W umowie między klubami miałaby być zawarta opcja wykupu, która wynosiłaby 25 milionów euro.

Nahuel Molina dotychczas rozegrał aż 136 spotkań w koszulce Atletico Madryt. Argentyńczyk może się pochwalić siedmioma trafieniami, a także 13. asystami. Portal „Transfermarkt” wycenia mistrza świata na 20 milionów euro.