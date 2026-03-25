Atletico kombinuje z transferem piłkarza Juventusu. Nieczysta zagrywka

Atletico Madryt może nie wykupić Nico Gonzaleza z Juventusu, mimo że zawodnik spełnia oczekiwania sportowe. Według Cadena SER klub celowo ogranicza jego występy, aby uniknąć obowiązkowego transferu.

Atletico Madryt korzysta obecnie z wypożyczenia Nico Gonzaleza z Juventusu. Umowa zawiera zapis o obowiązkowym wykupie za 32 miliony euro, który aktywuje się po spełnieniu określonej liczby występów.

Kluczowym warunkiem jest rozegranie 21 meczów po co najmniej 45 minut. Na ten moment Argentyńczyk ma ich 14 w lidze i 18 we wszystkich rozgrywkach. Oznacza to, że brakuje mu jeszcze kilku spotkań do uruchomienia klauzuli.

Według informacji z Hiszpanii klub i Diego Simeone podjęli decyzję, aby nie dopuścić do osiągnięcia tego limitu. Taki ruch ma pozwolić Atletico zachować kontrolę nad sytuacją i uniknąć automatycznego wykupu.

Nie oznacza to jednak braku zainteresowania zawodnikiem. Klub wciąż chce zatrzymać piłkarza, ale na innych warunkach finansowych. Plan zakłada negocjacje z Juventusem po zakończeniu sezonu i próbę obniżenia kwoty transferu.

Decyzja w tej sprawie będzie należała również do Juventusu. Włoski klub może zgodzić się na niższą ofertę, poszukać innych kupców lub zatrzymać zawodnika w kadrze. Wszystko wskazuje na to, że sprawa Gonzaleza będzie jednym z ciekawszych tematów letniego mercato.

Zobacz również: Salah odchodzi z Liverpoolu. Agent zabrał głos w sprawie nowego klubu