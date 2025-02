Barcelona podjęła decyzję ws. obsady bramki. Flick długo się nie zastanawiał

Barcelona przyśpiesza negocjacje z Wojciechem Szczęsnym w sprawie nowej umowy do 2026 roku - podaje El Nacional. Hiszpański klub miał dojść do wniosku, że nie ma sensu szukać innej alternatywy.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / rosdemora / DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i bramkarze Barcelony

Szczęsny przedłuży umowę z Barceloną, Pena odejdzie?

FC Barcelona podjęła kluczową decyzję dotyczącą obsady bramki na kolejny sezon. Hansi Flick wyraził zgodę, a Joan Laporta rozpoczął negocjacje w sprawie przedłużenia kontraktu Wojciecha Szczęsnego do 2026 roku.

Były reprezentant Polski, który dołączył do zespołu po kontuzji Ter Stegena w pełni przekonał do siebie sztab szkoleniowy swoją pewnością w bramce, doświadczeniem i przywództwem. 34-latek coraz pewniej czuje się między słupkami, dlatego klub postanowił, że chce pozostawić go na dłużej w zespole. Decyzja ta ma wpływ na przyszłość Inakiego Peni, który prawdopodobnie latem opuści Katalonię.

Dotychczasowy kontrakt Polaka wygasa w czerwcu 2025 roku, ale ze względu na brak lepszych opcji na rynku transferowym, klub postanowił rozpocząć prace nad przedłużeniem umowy o kolejny rok.

Z kolei Inaki Pena stracił zaufanie Hansiego Flicka i zarządu Blaugrany. Niemiecki trener nie stawiał na niego w kluczowych momentach sezonu. Decyzja o zatrzymaniu Szczęsnego zamyka hiszpańskiemu golkiperowi drzwi do pierwszej drużyny. Dlatego mówi się, że zawodnik zamierza poprosić o transfer.

25-letni bramkarz ma na stole kilka ofert, zarówno z La Ligi, jak i z innych lig. Jego odejście wydaje się nieuniknione. Barcelona rozważa sprzedaż z opcją odkupu, gdyż nadal wierzy w jego talent.

Dla Joana Laporty i Deco przedłużenie kontraktu ze Szczęsnym byłoby świetną decyzją także pod kątem finansowym. Sprowadzenie nowego golkipera o podobnym poziomie wiązałoby się ze znacznymi wydatkami, zwłaszcza że na rynku zasadniczo nie ma przystępnych cenowo opcji.

Według hiszpańskich mediów Szczęsny wykazuje pełne zaangażowanie i jest gotów zaakceptować nawet rolę rezerwowego, co nie jest oczywiste w przypadku golkiperów jego klasy. 34-letni Szczęsny nadal należy do ścisłej czołówki bramkarzy, ma bogate doświadczenie w europejskich rozgrywkach i mentalność lidera.

