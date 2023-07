Nico Williams odrzucił ostatnio ofertę z Aston Villi, która była chętna, by zapłacić za niego klauzulę odstępnego. Athletic chce wykorzystać ten gest, by przedłużyć ze swoją gwiazdą umowę. W nowym kontrakcie rzeczona klauzula odstępnego ma wzrosnąć.

IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams jest największą gwiazdą Athleticu

Jego obecna umowa obowiązuje tylko do 2024 roku, a klauzula odstępnego w niej wynosi zaledwie 50 milionów euro

Baskowie chcą przedłużyć kontrakt ze skrzydłowym, jednocześnie zwiększając rzeczoną klauzulę

Nico Williams kolejną legendą Athleticu? Odrzucił zaloty Anglików

Nico Williams to obecnie największa gwiazda Athleticu. Młody skrzydłowy wydaje się wręcz skrojony pod Premier League, ze swoją dynamiką i możliwościami fizycznymi. Obecna umowa 20-latka obowiązuje zaledwie do końca przyszłego sezonu. Wbrew oczekiwaniom, piłkarz nie dał jednak skusić się Aston Villi. The Villans wyrazili gotowość do zapłacenia 50 milionów euro – czyli klauzuli odstępnego – i zaoferowania pensji w wysokości siedmiu milionów euro netto za rok. Williams zdecydował się odrzucić propozycję. Chce pozostać na San Mames i nadal tworzyć duet napastników ze swoim starszym bratem, Inakim.

Los Leones zamierzają wykorzystać ten gest. Chcą jak najszybciej dojść do porozumienia z wychowankiem w sprawie nowego kontraktu. Zamierzają też zawrzeć w nim wyższą klauzulę odstępnego. Marca przekonuje jednak, że nie będzie ona wyższa, niż 90 milionów euro.

Williams w minionym sezonie rozegrał 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dziewięć bramek i sześć asyst.

