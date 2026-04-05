James Garner wzbudził zainteresowanie Aston Villi
Aston Villa jest na dobrej drodze, aby uzyskać awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Unaia Emery’ego obecnie zajmuje czwartą lokatą w tabeli w Premier League. Ich przewaga nad Liverpoolem, który okupuje piątą pozycję, wynosi już pięć punktów. Do końca rozgrywek siedem kolejek, a The Villans w najbliższym spotkaniu ligowym zagrają na wyjeździe z Nottingham Forest.
Letnie okienko transferowe zbliża się wielkimi krokami, a Aston Villa już pracuje nad wzmocnieniami. Najnowsze doniesienia z obozu The Villans przekazuje Mick Brown. Były skaut na łamach „Football Insider” zdradził, że reprezentant Anglii może wylądować pod skrzydłami Unaia Emery’ego. Na radarze klubu z Birmingham znalazł się James Garner, który na co dzień reprezentuje barwy Evertonu.
Warto zaznaczyć, że Aston Villa nie jest jedynym zespołem, który obserwuje Anglika. Również Manchester United myśli o pozyskaniu pomocnika, który przecież jest wychowankiem Czerwonych Diabłów. Czas pokaże, w którym zespole będziemy oglądali 24-latka.
James Garner w trwającej kampanii rozegrał 34 spotkania w koszulce Evertonu. Reprezentant Anglii zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik ma na koncie także sześć asyst.