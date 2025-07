Aston Villa może pozyskać napastnika. To byłby ryzykowny transfer

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Calvert-Lewin kuszącą opcją dla Aston Villi

Dominic Calvert-Lewin to 28-letni były napastnik Evertonu, który opuścił Goodison Park po wygaśnięciu kontraktu. Obecnie jest dostępny do wzięcia za darmo jako wolny agent. Aston Villa rozważa pozyskanie Anglika pomimo jego problemów z kontuzjami i spadku formy w ostatnich sezonach. Klub zdaje sobie sprawę z ryzyka, ale może się ono opłacić.

Anglik to doświadczony i skuteczny napastnik. Mógłby być świetnym uzupełnieniem składu zespołu Unaia Emery’ego. Niepewna jest przyszłość Olliego Watkinsa, który może przenieść się do Manchesteru United. Jeśli klub z Birmingham straci swojego kluczowego napastnika, Calvert-Lewin może być tanią opcją, żeby go zastąpić.

Choć 28-latek nie jest idealnym kandydatem ze względu na swoją historię urazów, jest to interesująca alternatywa ze względu na jego doświadczenie w Premier League i możliwość pozyskania go za darmo. Villa chce zbudować zespół, żeby walczyć o czołowe miejsca w Premier League i rywalizować w Lidze Europy w najbliższym sezonie. Do tego potrzebuje szerokiej kadry.

Calvert-Lewin mógłby być więc ciekawym nabytkiem, szczególnie jeśli prezentowałby swoją najlepszą formę. Wszystko powinno wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.

