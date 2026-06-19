Arsenal zmieni się po mistrzostwie. Trzech zawodników na wylocie

11:31, 19. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  The Telegraph

Arsenal po zdobyciu mistrzostwa Anglii chce zdominować krajową piłkę na lata. "The Telegraph" informuje o potencjalnych zmianach w zespole. Na wylocie znalazło się trzech piłkarzy.

Gabriel Martinelli i Gabriel Jesus
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fot. Allstar Picture Library Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Martinelli i Gabriel Jesus

Arsenal szuka funduszy na wzmocnienia. Trzech graczy na wylocie

Arsenal po wielu latach wyczekiwania wreszcie sięgnął po mistrzostwo Anglii. Miniona kampania mogła być idealna, ale w finale Ligi Mistrzów lepsze od Kanonierów okazało się Paris Saint-Germain. Mimo tego, zwycięstwo w rozgrywkach Premier League to olbrzymi sukces, na którym warto teraz budować. Władze klubu oczywiście pozostają nienasycone i planują zdominować krajowe podwórko na lata, wykorzystując przebudowy w Chelsea, Liverpoolu czy Manchesterze City.

Na ten moment Arsenal nie przeprowadził jeszcze ani jednego transferu. Z przeprowadzką na Emirates Stadium są natomiast łączone gwiazdy światowego formatu, takie jak Julian Alvarez, Bradley Barcola czy Rafael Leao. Nie ulega wątpliwościom, że mistrzowie Anglii chcą sprowadzić jakościowych piłkarzy i odpowiednio wzmocnić zespół.

Aby do tego doszło, najpierw trzeba wygenerować wystarczające fundusze. To mają zapewnić rozstania z zawodnikami, którzy dla Mikela Artety nie są pierwszymi wyborami. „The Telegraph” wymienia tu kandydatury Gabriela Jesusa, Gabriela Martinelliego oraz Bena White’a. Ten ostatni już od jakiegoś czasu jest łączony z transferem wewnątrz Premier League, więc bez trudu znajdzie nowego pracodawcę. Brazylijski duet natomiast najprawdopodobniej opuści Wyspy Brytyjskie i spróbuje swoich sił w innej lidze.

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