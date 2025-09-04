Arsenal – transfery w trakcie letniego okna 2025
Arsenal przystąpił do letniego okienka z ambitnymi planami. Wśród nich był transfer jakościowego napastnika, którym finalnie okazał się być Viktor Gyokeres. Oprócz tego, wzmocniono w zasadzie wszystkie formacje – Mikel Arteta otrzymał nowych skrzydłowych, pomocników, obrońców oraz bramkarza.
Na Emirates Stadium trafił Martin Zubimendi, który był najdroższym letnim nabytkiem – zapłacono za niego Realowi Sociedad aż 70 milionów euro. Niewiele mniej Kanonierzy zainwestowali w Eberechiego Eze (69,3 mln euro) oraz wspomnianego wcześniej Gyokeresa (65,8 mln euro). Na finiszu okienka ruszyli jeszcze po Piero Hincapie, który został następcą Jakuba Kiwiora.
Kilka znanych twarzy również opuściło szeregi wicemistrza Anglii. Oprócz Kiwiora, otoczenie zmienili Thomas Partey, Kieran Tierney, Jorginho czy Ołeksandr Zinczenko. Na ich odejściach klub jednak zbyt wiele nie zarobił.
Arsenal – transfery przychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Poprzedni klub
|Cena transferu
|Martin Zubimendi
|pomocnik
|Real Sociedad
|70 mln euro
|Eberechi Eze
|skrzydłowy
|Crystal Palace
|69,3 mln euro
|Viktor Gyokeres
|napastnik
|Sporting
|65,8 mln euro
|Noni Madueke
|skrzydłowy
|Chelsea
|56 mln euro
|Cristhian Mosquera
|obrońca
|Valencia
|15 mln euro
|Christian Norgaard
|pomocnik
|Brentford
|11,6 mln euro
|Kepa Arrizabalaga
|bramkarz
|Chelsea
|5,8 mln euro
|Piero Hincapie
|obrońca
|Bayer Leverkusen
|wypożyczenie
Kwoty według: Transfermarkt
Arsenal – transfery wychodzące
|Zawodnik
|Pozycja
|Nowy klub
|Cena transferu
|Nuno Tavares
|obrońca
|Lazio
|5 mln euro
|Marquinhos
|skrzydłowy
|Cruzeiro
|3 mln euro
|Jakub Kiwior
|obrońca
|FC Porto
|wypożyczenie
|Albert Sambi Lokonga
|pomocnik
|Hamburg
|300 tysięcy euro
|Thomas Partey
|pomocnik
|Villarreal
|koniec umowy
|Kieran Tierney
|obrońca
|Celtic
|koniec umowy
|Jorginho
|pomocnik
|Flamengo
|koniec umowy
|Fabio Vieira
|pomocnik
|Hamburg
|wypożyczenie
|Ołeksandr Zinczenko
|obrońca
|Nottingham Forest
|wypożyczenie
|Reiss Nelson
|skrzydłowy
|Brentford
|wypożyczenie
|Karl Hein
|bramkarz
|Werder Brema
|wypożyczenie
|Takehiro Tomiyasu
|obrońca
|bez klubu
|koniec umowy
Kwoty według: Transfermarkt
Bilans transferowy Arsenalu
- Nowi zawodnicy: 8
- Odejścia z klubu: 12
- Wydatki na transfery: 293,50 mln euro
- Zarobki na transferach: 10,30 mln euro
Pogłoski transferowe wokół Arsenalu
Arsenal wciąż może się martwić o przyszłość największych gwiazd z defensywy. William Saliba jest łączony z Realem Madryt w kontekście przyszłorocznego transferu. Niewykluczone, że klub dalej będzie przebudowywał kadrę, poszukując młodszych zawodników.