Arsenal zanotował rekordowe okienko. Potężne wydatki Kanonierów

10:58, 4. września 2025
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Goal.pl

Arsenal latem potężnie wzmocnił kadrę. Wydał wielkie pieniądze, sprowadzając takie gwiazdy, jak Viktor Gyokeres czy Martin Zubimendi.

Viktor Gyokeres
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Arsenal – transfery w trakcie letniego okna 2025

Arsenal przystąpił do letniego okienka z ambitnymi planami. Wśród nich był transfer jakościowego napastnika, którym finalnie okazał się być Viktor Gyokeres. Oprócz tego, wzmocniono w zasadzie wszystkie formacje – Mikel Arteta otrzymał nowych skrzydłowych, pomocników, obrońców oraz bramkarza.

Na Emirates Stadium trafił Martin Zubimendi, który był najdroższym letnim nabytkiem – zapłacono za niego Realowi Sociedad aż 70 milionów euro. Niewiele mniej Kanonierzy zainwestowali w Eberechiego Eze (69,3 mln euro) oraz wspomnianego wcześniej Gyokeresa (65,8 mln euro). Na finiszu okienka ruszyli jeszcze po Piero Hincapie, który został następcą Jakuba Kiwiora.

Kilka znanych twarzy również opuściło szeregi wicemistrza Anglii. Oprócz Kiwiora, otoczenie zmienili Thomas Partey, Kieran Tierney, Jorginho czy Ołeksandr Zinczenko. Na ich odejściach klub jednak zbyt wiele nie zarobił.

Arsenal – transfery przychodzące

ZawodnikPozycjaPoprzedni klubCena transferu
Martin ZubimendipomocnikReal Sociedad70 mln euro
Eberechi EzeskrzydłowyCrystal Palace69,3 mln euro
Viktor GyokeresnapastnikSporting65,8 mln euro
Noni MaduekeskrzydłowyChelsea56 mln euro
Cristhian MosqueraobrońcaValencia15 mln euro
Christian NorgaardpomocnikBrentford11,6 mln euro
Kepa ArrizabalagabramkarzChelsea5,8 mln euro
Piero HincapieobrońcaBayer Leverkusenwypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Arsenal – transfery wychodzące

ZawodnikPozycjaNowy klubCena transferu
Nuno TavaresobrońcaLazio5 mln euro
MarquinhosskrzydłowyCruzeiro3 mln euro
Jakub KiwiorobrońcaFC Portowypożyczenie
Albert Sambi LokongapomocnikHamburg300 tysięcy euro
Thomas ParteypomocnikVillarrealkoniec umowy
Kieran TierneyobrońcaCeltickoniec umowy
JorginhopomocnikFlamengokoniec umowy
Fabio VieirapomocnikHamburgwypożyczenie
Ołeksandr ZinczenkoobrońcaNottingham Forestwypożyczenie
Reiss NelsonskrzydłowyBrentfordwypożyczenie
Karl HeinbramkarzWerder Bremawypożyczenie
Takehiro Tomiyasuobrońcabez klubukoniec umowy

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Arsenalu

  • Nowi zawodnicy: 8
  • Odejścia z klubu: 12
  • Wydatki na transfery: 293,50 mln euro
  • Zarobki na transferach: 10,30 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Arsenalu

Arsenal wciąż może się martwić o przyszłość największych gwiazd z defensywy. William Saliba jest łączony z Realem Madryt w kontekście przyszłorocznego transferu. Niewykluczone, że klub dalej będzie przebudowywał kadrę, poszukując młodszych zawodników.

