News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Arsenal – transfery w trakcie letniego okna 2025

Arsenal przystąpił do letniego okienka z ambitnymi planami. Wśród nich był transfer jakościowego napastnika, którym finalnie okazał się być Viktor Gyokeres. Oprócz tego, wzmocniono w zasadzie wszystkie formacje – Mikel Arteta otrzymał nowych skrzydłowych, pomocników, obrońców oraz bramkarza.

Na Emirates Stadium trafił Martin Zubimendi, który był najdroższym letnim nabytkiem – zapłacono za niego Realowi Sociedad aż 70 milionów euro. Niewiele mniej Kanonierzy zainwestowali w Eberechiego Eze (69,3 mln euro) oraz wspomnianego wcześniej Gyokeresa (65,8 mln euro). Na finiszu okienka ruszyli jeszcze po Piero Hincapie, który został następcą Jakuba Kiwiora.

Kilka znanych twarzy również opuściło szeregi wicemistrza Anglii. Oprócz Kiwiora, otoczenie zmienili Thomas Partey, Kieran Tierney, Jorginho czy Ołeksandr Zinczenko. Na ich odejściach klub jednak zbyt wiele nie zarobił.

Arsenal – transfery przychodzące

Zawodnik Pozycja Poprzedni klub Cena transferu Martin Zubimendi pomocnik Real Sociedad 70 mln euro Eberechi Eze skrzydłowy Crystal Palace 69,3 mln euro Viktor Gyokeres napastnik Sporting 65,8 mln euro Noni Madueke skrzydłowy Chelsea 56 mln euro Cristhian Mosquera obrońca Valencia 15 mln euro Christian Norgaard pomocnik Brentford 11,6 mln euro Kepa Arrizabalaga bramkarz Chelsea 5,8 mln euro Piero Hincapie obrońca Bayer Leverkusen wypożyczenie

Kwoty według: Transfermarkt

Arsenal – transfery wychodzące

Zawodnik Pozycja Nowy klub Cena transferu Nuno Tavares obrońca Lazio 5 mln euro Marquinhos skrzydłowy Cruzeiro 3 mln euro Jakub Kiwior obrońca FC Porto wypożyczenie Albert Sambi Lokonga pomocnik Hamburg 300 tysięcy euro Thomas Partey pomocnik Villarreal koniec umowy Kieran Tierney obrońca Celtic koniec umowy Jorginho pomocnik Flamengo koniec umowy Fabio Vieira pomocnik Hamburg wypożyczenie Ołeksandr Zinczenko obrońca Nottingham Forest wypożyczenie Reiss Nelson skrzydłowy Brentford wypożyczenie Karl Hein bramkarz Werder Brema wypożyczenie Takehiro Tomiyasu obrońca bez klubu koniec umowy

Kwoty według: Transfermarkt

Bilans transferowy Arsenalu

Nowi zawodnicy: 8

8 Odejścia z klubu: 12

12 Wydatki na transfery: 293,50 mln euro

293,50 mln euro Zarobki na transferach: 10,30 mln euro

Pogłoski transferowe wokół Arsenalu

Arsenal wciąż może się martwić o przyszłość największych gwiazd z defensywy. William Saliba jest łączony z Realem Madryt w kontekście przyszłorocznego transferu. Niewykluczone, że klub dalej będzie przebudowywał kadrę, poszukując młodszych zawodników.