Arsenal wyraził zainteresowanie zdobywcą Złotej Piłki. To byłby hit

Ousmane Dembele może zmienić klub ze względu na niełatwą sytuację w PSG. Jak donosi serwis Football Transfers, Francuza obserwuje Arsenal.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Dembele może zmienić klub.

Ousmane Dembele w zeszłym sezonie spisywał się znakomicie. Skrzydłowy poprowadził Paris Saint-Germain do potrójnej korony, notując imponujące liczby, za co został uhonorowany Złotą Piłką. Jednak obecne rozgrywki nie układają się już tak idealnie.

Francuz znów zmaga się z problemami zdrowotnymi, a gdy jest dostępny, nie zawsze zaczyna mecze w podstawowym składzie. Właśnie to ma być źródłem jego frustracji. Dembele czuje, że po poprzednim sezonie zasłużył na regularną grę od pierwszej minuty. Tymczasem Luis Enrique podchodzi do tego ostrożnie, co nie do końca odpowiada samemu zawodnikowi.

Według doniesień mediów sytuację 28-latka monitoruje Arsenal. Londyński klub od dawna szuka ofensywnego piłkarza, który może grać zarówno na skrzydle, jak i w środku ataku.

Kanonierzy uważają, że Dembele idealnie pasowałby do zespołu Mikela Arterty. Z drugiej strony francuski gigant nie zamierza oddawać byłego zawodnika Barcelony i Borussii Dortmund.

Kontrakt reprezentanta Francji obowiązuje do czerwca 2028 roku, dlatego za ewentualny transfer trzeba byłoby zapłacić bardzo wysoką kwotę. Na razie wydaje się, że temat odejścia Dembele dotyczy raczej przyszłości niż najbliższego okienka. Jednak Arsenal trzyma rękę na pulsie, gdyby pojawiła się okazja do sprowadzenia gwiazdy.

