Arsenal włączył się do walki o wielki talent. Chce go też Barcelona!

16:37, 8. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  TEAMtalk

Arsenal wyraził zainteresowanie młodym skrzydłowym Ajaxu. Jak donosi serwis TEAMtalk, londyński klub złożył zapytanie dotyczące Miki Godtsa.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Godts rozchwytywany przez gigantów. Arsenal wyraził zainteresowanie

Mika Godts rozgrywa bardzo solidny sezon w barwach Ajaxu Amsterdam. W związku z tym jego nazwisko pojawia się coraz częściej na listach życzeń wielkich klubów. Młody Belg zdobył dziesięć bramek oraz dziewięć asyst, co zwróciło uwagę czołowych drużyn.

Ofensywnego zawodnika szuka Arsenal, dlatego złożył zapytanie w sprawie potencjalnego transferu. Również Tottenham i Barcelona obserwują rozwój młodego skrzydłowego. Wiele wskazuje więc na to, że podczas letniego okna kibice będą mogli śledzić rywalizację o pozyskanie 20-latka. Kontrakt piłkarza z holenderskim gigantem obowiązuje do 2029 roku.

Portal „Transfermarkt” wycenia Godtsa na 15 milionów euro, jednak przy tak dużym zainteresowaniu kwota ewentualnego transferu może spokojnie wzrosnąć przynajmniej do 20 milionów.

Ważnym czynnikiem przy wyborze klubu będzie możliwość regularnej gry. Jej brak mógłby zahamować rozwój młodej gwiazdy. Wszystko powinno wyjaśnić się w najbliższych miesiącach.

Zobacz także: Lewandowski otrzymał konkretną ofertę dwuletniego kontraktu!

POLECAMY TAKŻE

Michael Carrick
Man United rusza po wielką gwiazdę wartą 100 mln. Chce uprzedzić Liverpool
Scott McTominay
McTominay coraz bliżej powrotu do Premier League! Poważne zainteresowanie
Luis Enrique
PSG szuka wzmocnień w Premier League. Na radarze skuteczny napastnik