Arsenal włączył się do walki o wielki talent. Chce go też Barcelona!

Godts rozchwytywany przez gigantów. Arsenal wyraził zainteresowanie

Mika Godts rozgrywa bardzo solidny sezon w barwach Ajaxu Amsterdam. W związku z tym jego nazwisko pojawia się coraz częściej na listach życzeń wielkich klubów. Młody Belg zdobył dziesięć bramek oraz dziewięć asyst, co zwróciło uwagę czołowych drużyn.

Ofensywnego zawodnika szuka Arsenal, dlatego złożył zapytanie w sprawie potencjalnego transferu. Również Tottenham i Barcelona obserwują rozwój młodego skrzydłowego. Wiele wskazuje więc na to, że podczas letniego okna kibice będą mogli śledzić rywalizację o pozyskanie 20-latka. Kontrakt piłkarza z holenderskim gigantem obowiązuje do 2029 roku.

Portal „Transfermarkt” wycenia Godtsa na 15 milionów euro, jednak przy tak dużym zainteresowaniu kwota ewentualnego transferu może spokojnie wzrosnąć przynajmniej do 20 milionów.

Ważnym czynnikiem przy wyborze klubu będzie możliwość regularnej gry. Jej brak mógłby zahamować rozwój młodej gwiazdy. Wszystko powinno wyjaśnić się w najbliższych miesiącach.

