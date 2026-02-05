Barcelona zainteresowała się wielkim talentem Ajaksu

FC Barcelona obserwuje utalentowanego piłarza Ajaksu Amsterdam. Uwagę klubu z Katalonii przykuł Mika Godts - informuje Sudinfo.be. W tym sezonie zdobył 10 goli i zanotował 9 asyst w 29 meczach.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Godts trafił pod obserwację FC Barcelony

FC Barcelona wielkimi krokami zbliża się do momentu, w którym będą musieli zdecydować w sprawie przyszłości Marcusa Rashforda. Przypomnijmy, że Anglik jest tylko wypożyczony na Camp Nou do końca sezonu. Katalończycy w negocjacjach z Manchesterem United zapewnili sobie opcję wykupu. Warunkiem jest zapłata ok. 30 milionów euro. To duża kwota jak na obecne realia Blaugrany.

Blaugrana ma jednak duży pożytek z formy Rashforda. Reprezentant Anglii zdobył 10 goli i zanotował 13 asyst w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach. Dobre występy skrzydłowego oraz chęć pozostanie w klubie, miały przekonać zarząd do wykupu.

Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Co ciekawe, o powrocie piłkarza myśli Manchester United. W związku z tym Barcelona rozpoczęła przegląd opcji na rynku transferowym. Z doniesień Sudinfo.be wynika, że ich uwagę przykuł talent Ajaksu – Mika Godts.

Mika Godts to 20-letni skrzydłowy z Belgii. W tym sezonie imponuje formą w barwach Ajaksu Amsterdam. Łącznie w 29 meczach zdobył 10 bramek i zaliczył 9 asyst. Nic więc dziwnego, że młodzieżowym reprezentantem Belgii zaczęły interesować się topowe zespoły. Barcelona to tylko jedna z wielu drużyn, które uważnie przyglądają się zawodnikowi.

Godts trafił do akademii Ajaksu w styczniu 2023 roku z Genk za milion euro. Na debiut w dorosłej drużynie nie musiał długo czekać, ponieważ już w sezonie 2022/2023 udało mu się zaliczyć kilka spotkań w lidze i krajowym pucharze. W sumie dla holenderskiego giganta wystąpił w 96 spotkaniach, zdobywając 18 goli i 19 asyst. Jego wartość szacowana jest na 15 milionów euro.