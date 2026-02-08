Lewandowski otrzymał konkretną ofertę dwuletniego kontraktu!

13:33, 8. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Nicolo Schira

Robert Lewandowski zwleka z decyzją w sprawie przyszłości. Interesuje się nim coraz więcej klubów. Konkretną ofertę gwiazdorowi Barcelony złożyło Chicago Fire - przekazał Nicolo Schira.

Robert Lewandowski
SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski dostał propozycję z MLS

Robert Lewandowski w dalszym ciągu nie zdecydował, co stanie się po zakończeniu obecnego sezonu. Wówczas wygaśnie jego umowa z Barceloną, a rozmowy w sprawie jej przedłużenia wciąż nie ruszyły. Polak zakłada, że będzie kontynuował karierę poza Katalonią, ale czeka jeszcze na spotkanie z władzami klubu.

W Barcelonie rozważają możliwe działania. Celem jest sprowadzenie nowego snajpera, ale kluczowym czynnikiem będzie sytuacja finansowa. Jeśli nie uda się zgromadzić większe budżetu na transfer, Lewandowski będzie mógł pozostać w drużynie. Hansi Flick oraz Deco są zwolennikami tego pomysłu, więc nic nie jest jeszcze przesądzone.

Z pewnością sytuacja Lewandowskiego wzbudza zainteresowanie innych ekip. Od dawna jest łączony z opuszczeniem Europy i grą w Stanach Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Jego nazwisko widnieje na szczycie listy życzeń Chicago Fire, które działa najkonkretniej. Nicolo Schira ujawnia, że kapitan reprezentacji Polski otrzymał konkretną ofertę dwuletniego kontraktu z wysoką pensją.

Lewandowski ma jeszcze wiele czasu, aby porozumieć się z nowym klubem. Na pierwszym miejscu nieustannie stawia Barcelonę, gdzie gra mu się świetnie. Dopiero później rozważy inne oferty, w tym również tę Chicago Fire.