Lewandowski otrzymał konkretną ofertę dwuletniego kontraktu!

Lewandowski dostał propozycję z MLS
Robert Lewandowski w dalszym ciągu nie zdecydował, co stanie się po zakończeniu obecnego sezonu. Wówczas wygaśnie jego umowa z Barceloną, a rozmowy w sprawie jej przedłużenia wciąż nie ruszyły. Polak zakłada, że będzie kontynuował karierę poza Katalonią, ale czeka jeszcze na spotkanie z władzami klubu.
W Barcelonie rozważają możliwe działania. Celem jest sprowadzenie nowego snajpera, ale kluczowym czynnikiem będzie sytuacja finansowa. Jeśli nie uda się zgromadzić większe budżetu na transfer, Lewandowski będzie mógł pozostać w drużynie. Hansi Flick oraz Deco są zwolennikami tego pomysłu, więc nic nie jest jeszcze przesądzone.
Z pewnością sytuacja Lewandowskiego wzbudza zainteresowanie innych ekip. Od dawna jest łączony z opuszczeniem Europy i grą w Stanach Zjednoczonych lub Arabii Saudyjskiej. Jego nazwisko widnieje na szczycie listy życzeń Chicago Fire, które działa najkonkretniej. Nicolo Schira ujawnia, że kapitan reprezentacji Polski otrzymał konkretną ofertę dwuletniego kontraktu z wysoką pensją.
Lewandowski ma jeszcze wiele czasu, aby porozumieć się z nowym klubem. Na pierwszym miejscu nieustannie stawia Barcelonę, gdzie gra mu się świetnie. Dopiero później rozważy inne oferty, w tym również tę Chicago Fire.