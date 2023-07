Transfer Djibrila Sowa do Lazio stał się zagrożony, ponieważ Arsenal włączył się do walki o zawodnika. Szwajcarski pomocnik uzgodnił już warunki umowy z włoskim klubem, jednak poczeka na kroki, jakie podejmą władze "Kanonierów" - informuje "calciomercato.it".

IMAGO / Beautiful Sports Na zdjęciu: Djibril Sow

Transfer Djibrila Sowa do Lazio stał się zagrożony

Arsenal włączył się do rywalizacji o 26-letniego pomocnika

Szwajcar dogadał się z Włochami, ale poczeka na “Kanonierów”

Arsenal wyraził zainteresowanie Djibrilem Sowem

W ostatnich dniach sporo się działo w Lazio, bowiem doszło do małego konfliktu Maurizio Sarriego z Claudio Lotito w sprawie transferów. Prezydent klubu ostatecznie trenera namówił na transfer szwajcarskiego pomocnika. Jednak dziennikarze “calciomercato.it” przekazują nowe informacje związane z 26-latkiem.

Djibril Sow dogadał się w sprawie kontraktu z Lazio, ale jego przeprowadzka do stolicy Włoch w ostatnich godzinach stanęła pod znakiem zapytania. Otóż Arsenal włączył się do walki o tego zawodnika. Szwajcar wstrzymuje się z decyzją odnośnie transferu do “Biancocelestich”, ponieważ czeka na kroki, jakie podejmą władze wicemistrzów Anglii.

Wychowanek FC Zurrich w minionej kampanii rozegrał 47 spotkań w koszulce Eintrachtu Frankfurt. W tym czasie udało mu się nawet czterokrotnie wpisać na listę strzelców. Portal “Transfermarkt” wycenia Djibrila Sowa na 22 miliony euro.

