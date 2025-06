Arsenal szykuje szokujący ruch. Na celowniku Kanonierów znalazł się zawodnik rywali

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal pyta o Garnacho

Arsenal chce w trakcie letniego okienka transferowego sprowadzić nowego lewego skrzydłowego, a jednym z ich celów ma być Alejandro Garnacho. Z Kanonierami w ostatnich miesiącach było łączonych kilku zawodników. Klub chce, żeby potencjalny nowy nabytek zastąpił Gabriela Martinellego lub Leandro Trossarda. Żaden z tych piłkarzy specjalnie nie imponował w ciągu minionego sezonu.

Na liście życzeń Arsenalu znajdują się tacy zawodnicy jak Anthony Gordon i Nico Williams. Najnowszym nazwiskiem, które się pojawiło jest Garnacho. Argentyńczyk nie znajduje się w planach Rubena Amorima na przyszły sezon, dlatego Manchester United chce go sprzedać.

Według TEAMtalk Arsenal złożył zapytanie w sprawie szczegółów możliwego transferu Garnacho, podobnie jak wcześniej Chelsea. Zawodnik ma też oferty z innych lig, ale według doniesień wolałby zostać w Premier League. Czerwone Diabły oczekują za 20-latka 50 milionów funtów. W poprzednim sezonie strzelił jedenaście goli i zanotował dziesięć asyst we wszystkich rozgrywkach, więc nie ma wątpliwości co do jego potencjału.

Jednak klub z Old Trafford wolałby nie sprzedawać Garnacho swoim rywalom. W związku z tym negocjacje mogą być ciężkie, ale wszystko rozstrzygnie się w najbliższych miesiącach.

