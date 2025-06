Viktor Gyokeres wybrał pomiędzy Manchesterem United a Arsenalem. Decyzję napastnika Sportingu przekazał The Mirror.

Źródło: The Mirror

Źródło: The Mirror

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Gyokeres woli Arsenal niż Manchester United

Jednym z bohaterów letniego okienka transferowego może być Viktor Gyokeres, o którego walczą m.in. giganci Premier League. Kilka dni temu pojawiły się doniesienia, że Szwed może dołączyć do Manchesteru United, jednak „The Mirror” twierdzi, że napastnik preferuje Arsenal.

Snajper po niewiarygodnym sezonie 2024/2025, w którym zdobył 54 bramki w zaledwie 52 występach, jest bliski przenosin do Anglii. Czerwone Diabły chcą wzmocnić ofensywę trzema napastnikami. Potwierdzony został transfer Matheusa Cunhi, ale klub chce sprowadzić także Gyokeresa oraz zawodnika Brentford, Bryana Mbeumo.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Jednak napastnik Sportingu Lizbony woli dołączyć do Kanonierów. Portugalczycy oczekują za 27-latka co najmniej 60 milionów funtów. Dla Arsenalu ta kwota ma nie stanowić większego problemu. Jednak londyński klub jest zainteresowany także Benjaminem Sesko. Jeśli zespół Mikela Artety postawi na napastnika RB Lipsk, wciąż możliwy będzie transfer Gyokeresa na Old Trafford.

Reprezentant Szwecji występuje w Sportingu od dwóch sezonów. W 102 meczach zdobył aż 97 bramek i zanotował 28 asyst. Portugalczycy mogą zgodzić się na sprzedaż swojego napastnika, jednak oczekują za niego wspomnianej kwoty 60 milionów funtów.

Zobacz także: Arsenal, Manchester United i Chelsea chcą napastnika. Zachwyca formą w swojej lidze