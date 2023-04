fot. PressFocus Na zdjęciu: Martin Zubimendi

Arsenal rozgląda się za letnimi transferami

Obserwowani przez Kanonierów są dwaj zawodnicy Realu Sociedad

W klubie rozważają złożenie oferty za Martina Zubimendiego i Robina Le Normanda

Arsenal uda się na zakupy do San Sebastian?

Kanonierzy do końca sezonu będą walczyć o mistrzostwo Anglii. Świadomość powrotu do Ligi Mistrzów sprawia, że latem skład musi zostać odpowiednio wzmocniony, by móc rywalizować na kilku frontach. Najczęściej mówi się o konieczności znalezienia nowego środkowego pomocnika. Wobec problemów zdrowotnych Williama Saliby oraz mizernej gry Roba Holdinga, do Londynu powinien trafić także jeszcze jeden środkowy obrońca.

Obu zawodników Arsenal może znaleźć w San Sebastian. Okazuje się, że lider Premier League bacznie obserwuje poczynania dwóch graczy Realu Sociedad. Na radary trafili bowiem Martin Zubimendi oraz Robin Le Normand.

Zubimendi w przeszłości był intensywnie łączony z FC Barceloną, która odpuściła ten transfer z uwagi na zbyt duży wydatek. Dla Arsenalu nie będzie to natomiast problem. W kontrakcie pomocnika widnieje klauzula wykupu na poziomie 60 milionów euro.

Le Normand także znajduje się na liście życzeń wielu europejskich klubów. W jego przypadku klauzula wykupu wynosi z kolei 50 milionów euro.

Zobacz również: Były prezes PSG odradza zatrudnienie Mourinho