PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Wydaje się, że PSG po sezonie zwolni Galtiera

Jednym z kandydatów do jego zastąpienia jest Mourinho

Były prezes PSG odradza jednak takiego wyboru

Mourinho nie jestem dobrym wyborem na nowego trenera PSG?

Charles Villeneuve, który pełnił funkcję prezesa Paris Saint-Germain w latach 2008-2009, wyraził opinię, że paryski klub nie powinien myśleć o zatrudnieniu Jose Mourinho jako następcy Christophe’a Galtiera. Uważa, że taki ruch jeszcze bardziej pogorszy sytuację w PSG.

– Jeśli chcesz histerycznego trenera to nie ma problemu. Bierz Mourinho. W klubie jest duży bałagan i wiele rzeczy należy uporządkować. Myślę, że w takiej sytuacji byłoby tam jeszcze gorzej. Z pewnością dziennikarze co tydzień mieliby mnóstwo anegdot do opowiadania – przyznał Villeneuve.

W ostatnim czasie pojawia się mnóstwo spekulacji na temat przyszłości Galtiera w PSG. Władze klubu nie są zadowolone z wyników uzyskiwanych przez drużynę. Mimo pewnego zmierzania po kolejne mistrzostwo kraju, paryżanie pożegnali się zarówno z Ligą Mistrzów, jak i Pucharem Francji na dość wczesnych etapach, co zostało odebrane jako porażkę.

Zobacz również: Media: Mbappe nie chce odejścia gwiazdy z PSG