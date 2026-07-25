Arsenal ruszył po Argentyńczyka. W grze także Inter

15:21, 25. lipca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Corriere dello Sport

Arsenal poszukuje wzmocnienia środka defensywy. Dziennik "Corriere dello Sport" informuje, że mistrzowie Anglii nadal rozważają transfer Cristiana Romero z Tottenhamu Hotspur.

Mikel Arteta
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Cristian Romero na celowniku Arsenalu

Problemy zdrowotne Williama Saliby sprawiły, że Arsenal musi błyskawicznie zareagować na rynku transferowym. Mikel Arteta szuka środkowego obrońcy, który będzie w stanie wypełnić lukę po reprezentancie Francji. Saliba musi przejść długą rehabilitację po urazie pleców, którego nabawił się podczas mistrzostw świata. Choć operacja nie będzie konieczna, klub nie poinformował, kiedy 25-latek będzie mógł wrócić do gry. W tej sytuacji londyńczycy rozpoczęli poszukiwania doświadczonego stopera.

Na liście życzeń Kanonierów znalazł się Cristian Romero. Reprezentant Argentyny od kilku sezonów należy do czołowych środkowych obrońców Premier League. Słynie z agresywnego stylu gry, skuteczności w pojedynkach oraz cech przywódczych, które sprawiły, że został jednym z liderów Tottenhamu Hotspur.

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Romero jest związany z Tottenhamem kontraktem obowiązującym do czerwca 2029 roku. W tej chwili Spurs gotowi są na rozstanie z Argentyńczykiem. Klub zdążył już wzmocnić linię defensywy, sprowadzając Jana Paula van Hecke oraz Marcosa Senesiego.

Najbliżej pozyskania 28-letniego stopera wydaje się jednak Inter Mediolan. Argentyńczyk ma być otwarty na powrót do Serie A, gdzie wcześniej z powodzeniem reprezentował barwy Atalanty. Włoski gigant liczy, że możliwość regularnej gry w Lidze Mistrzów oraz znajomość ligi przekonają defensora do ponownej przeprowadzki na Półwysep Apeniński.

Arsenal nie zamierza jednak rezygnować z walki o podpis zawodnika. Mistrzowie Anglii uważnie monitorują rozwój sytuacji i analizują możliwość złożenia oferty, choć zdają sobie sprawę, że przekonanie Tottenhamu do sprzedaży jednego z liderów bezpośredniemu rywalowi będzie niezwykle trudnym zadaniem. Romero jest wyceniany przez serwis Transfermarkt.de na 50 milionów euro. Od momentu przenosin do Premier League rozegrał 123 spotkania, w których zdobył 11 bramek.

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