Arsenal rusza po gwiazdę. Gigant przygotowuje ofertę za reprezentanta Anglii

Anthony Gordon na liście życzeń Kanonierów

Arsenal w tym sezonie zmierza po mistrzostwo Anglii. Po 31. kolejce londyński gigant prowadzi w tabeli Premier League. Przygotowuje się także do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, w którym zmierzy się ze Sportingiem Lizbona. Mikel Arteta pracuje na Emirates Stadium od 2019 roku i ma szanse, by osiągnąć w końcu wielki sukces.

Londyński klub szykuje się do letniego okna transferowego. Na celowniku Kanonierów znalazł się Anthony Gordon, który błyszczy w barwach Newcastle United. Według doniesień mediów, Arsenal planuje złożenie oferty za reprezentanta Anglii, która mogłaby sięgnąć nawet 90 mln euro.

Transfer Gordona do Arsenalu oznaczałby poważny cios dla Liverpoolu, który również wykazuje zainteresowanie skrzydłowym. Poza nim Kanonierzy śledzą także innych zawodników Newcastle – Sandro Tonaliego oraz Tino Livramento. Arsenal przeprowadził już wstępne rozmowy z Tonalim w styczniu, a pomocnik jest otwarty na transfer do klubu grającego w Lidze Mistrzów. Livramento z kolei postrzegany jest jako potencjalne wzmocnienie prawej obrony.

W tym sezonie Gordon rozegrał 45 meczów, w których zdobył 17 bramek i dorzucił pięć asyst we wszystkich rozgrywkach. Jego kontrakt z Newcastle obowiązuje do czerwca 2030 roku. Skrzydłowy występuje w klubie od stycznia 2023 roku, kiedy przeniósł się z Evertonu za około 45 mln euro.