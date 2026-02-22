Leao odejdzie z Milanu? Gwiazdor zdecydował ws. transferu

15:56, 22. lutego 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Calciomercato / CaughtOffside

Rafael Leao znalazł się na celowniku klubów Premier League. Jak podaje Calciomercato, gwiazdor Milanu zdecydował w sprawie transferu.

Rafael Leao
Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Rafael Leao mógł trafić do Premier League

Rafael Leao wciąż przyciąga uwagę wielkich klubów. Portugalczyk jest w dobrej formie i stanowi o sile ofensywy AC Milan. Jednak mimo wielu plotek łączących go z przenosinami do Premier League, np. Arsenalu lub Manchesteru United napastnik chce kontynuować karierę w Mediolanie. Włosi pracują już nawet nad przedłużeniem jego kontraktu, który aktualnie obowiązuje do 2028 roku.

Czerwone Diabły wciąż monitorują sytuację Portugalczyka, ponieważ szukają wzmocnień na lewe skrzydło i widzą w nim idealnego kandydata. Natomiast Rossoneri uważają 26-latka za postać absolutnie nietykalną. W rzeczywistości tylko oferta przekraczająca 100 milionów euro mogłaby skłonić ich do podjęcia negocjacji.

Leao imponuje szybkością oraz łatwością w wygrywaniu pojedynków jeden na jeden. Dzięki temu jest jednym z najlepszych piłkarzy w lidze włoskiej. Co więcej, działacze z San Siro chcą budować zespół właśnie wokół tego zawodnika. Jest to kluczowa postać w ekipie prowadzonej przez Massimiliano Allegriego.

Dlatego nowa umowa ma zabezpieczyć przyszłość skrzydłowego na wiele lat, a sam piłkarz nie naciska na zmianę otoczenia. W bieżącym sezonie strzelił dziewięć bramek i zanotował dwie asysty w dwudziestu meczach.

Zobacz także: Fabregas odpowiada na zarzuty. Allegri nie miał litości

