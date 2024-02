Nico Williams to jeden z największych talentów hiszpańskiej piłki. 21-letni skrzydłowy jest przymierzany do Arsenalu, który ma naciskać na jego transfer - podaje El Chiringuito.

PressFocus Na zdjęciu: Nico Williams

Nico Williams niedawno przedłużył umowę z Athletikiem Bilbao

W kontrakcie 21-latka zawarto jednak przystępną klauzulę – 50 mln euro

Z tego faktu podobno skorzystać chciałby m.in. londyński Arsenal

Nico Williams łączony z Arsenalem

Jak poinformowano w hiszpańskim programie “El Chiringuito”, sytuację Nico Williamsa monitorują takie kluby jak Manchester United oraz Aston Villa, ale na czele wyścigu o sprowadzenie lewoskrzydłowego jest Arsenal.

Mimo że 21-latek kilka miesięcy temu przedłużył kontrakt z Athletikiem Bilbao do 30 czerwca 2027 roku, to jego klauzula odstępnego nie została zwiększona. Za 11-krotnego reprezentanta Hiszpanii trzeba zapłacić 50 milionów euro, co dla angielskich gigantów nie stanowi żadnego problemu.

Nico Williams w 24 spotkaniach trwającego sezonu strzelił 5 goli i zaliczył 10 asyst. O młodzieńca zabiega również FC Barcelona, lecz Dumy Katalonii najprawdopodobniej nie będzie stać na zakontraktowanie zdolnego piłkarza.