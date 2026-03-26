Arsenal może się pozbyć zawodnika. Ligowy rywal chce obrońcę

Arsenal może latem rozstać się z prawym obrońcą. Ben White znajduje się w kręgu zainteresowań Newcastle United - donosi portal "SportsBoom".

Newcastle United rusza po Bena White’a

Arsenal w tym sezonie ma ogromne szanse, by sięgnąć po mistrzostwo Anglii po ponad 20 latach przerwy. Zespół prowadzony przez Mikela Arteta wyprzedza w tabeli Premier League m.in. Manchester City, Manchester United czy Aston Villę i jest na dobrej drodze do historycznego sukcesu.

Mimo świetnej postawy zespołu, nie wszyscy zawodnicy odgrywają kluczowe role. Jednym z piłkarzy, który w obecnych rozgrywkach ma ograniczony wpływ na grę drużyny, jest Ben White. Sytuację angielskiego defensora chce wykorzystać Newcastle United, które jest zainteresowane jego pozyskaniem po zakończeniu sezonu. Klub ze St. James’ Park poszukuje doświadczonego prawego obrońcy, a wszechstronność White’a sprawia, że jest bardzo atrakcyjną opcją transferową.

28-latek może występować zarówno na prawej stronie defensywy, jak i na środku obrony. White ma trudności z wywalczeniem miejsca w podstawowym składzie Arsenalu, a jego sezon był dodatkowo przerywany przez problemy zdrowotne. W tej sytuacji coraz częściej mówi się o możliwej zmianie otoczenia, która mogłaby pomóc wrócić do najwyższej formy.

W bieżącym sezonie Anglik rozegrał 21 spotkań, w których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty. Arsenal sprowadził White’a z Brighton w 2021 roku za blisko 60 milionów euro. Jego kontrakt na Emirates Stadium obowiązuje do czerwca 2028 roku.