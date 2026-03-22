Arsenal ma konkurenta. Manchester United dołącza do walki o skrzydłowego

17:49, 22. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

Arsenal od pewnego czasu interesuje się Bazoumaną Toure. Jak się okazuje, Kanonierzy będą mieli poważnego konkurenta. Zawodnik Hoffenheim jest również obserwowany przez Manchester United - donosi Ekrem Konur.

Bazoumana Toure
PressFocus Na zdjęciu: Bazoumana Toure

Manchester United i Arsenal powalczą o Bazoumanę Toure

Arsenal pewnym krokiem zmierza po tytuł mistrzowski Premier League, który jest tak u nich upragniony. Marsz po tytuł podopieczni Mikel Artety rozpoczęli już od pierwszej kolejki. Na inaugurację rozgrywek Kanonierzy mierzyli się z Manchesterem United. Londyńczycy triumfowali w tamtym meczu 1:0, ale wkrótce Czerwone Diabły mogą pokrzyżować ich plany transferowe.

Bardzo ciekawe wieści dotarły do nas z obozu Arsenalu i Manchesteru United. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Kanonierzy spoglądają w kierunku Bundesligi. Na ich celowniku znalazł się bowiem Bazoumana Toure. Jak się okazuje, londyńczycy będą prawdopodobnie musieli powalczyć z Manchesterem United o tego gracza. Ekrem Konur zdradził, że skrzydłowy Hoffenheim znalazł się również w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów.

Giganci Premier League nieprzypadkowo zaczęli spoglądać w kierunku Bazoumany Toure. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej rozgrywa kapitalny sezon, będąc kluczowym graczem Hoffenheim. 20-latek ma ogromny potencjał, więc nie powinno dziwić, że znalazł się pod obserwacją Arsenalu oraz Manchesteru United.

Bazoumana Toure w trwającej kampanii rozegrał 25 spotkań w koszulce Hoffenheim. 20-latek może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a przede wszystkim zaliczył aż 10 asyst.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości