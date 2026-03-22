Arsenal od pewnego czasu interesuje się Bazoumaną Toure. Jak się okazuje, Kanonierzy będą mieli poważnego konkurenta. Zawodnik Hoffenheim jest również obserwowany przez Manchester United - donosi Ekrem Konur.

PressFocus Na zdjęciu: Bazoumana Toure

Arsenal pewnym krokiem zmierza po tytuł mistrzowski Premier League, który jest tak u nich upragniony. Marsz po tytuł podopieczni Mikel Artety rozpoczęli już od pierwszej kolejki. Na inaugurację rozgrywek Kanonierzy mierzyli się z Manchesterem United. Londyńczycy triumfowali w tamtym meczu 1:0, ale wkrótce Czerwone Diabły mogą pokrzyżować ich plany transferowe.

Bardzo ciekawe wieści dotarły do nas z obozu Arsenalu i Manchesteru United. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Kanonierzy spoglądają w kierunku Bundesligi. Na ich celowniku znalazł się bowiem Bazoumana Toure. Jak się okazuje, londyńczycy będą prawdopodobnie musieli powalczyć z Manchesterem United o tego gracza. Ekrem Konur zdradził, że skrzydłowy Hoffenheim znalazł się również w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów.

Giganci Premier League nieprzypadkowo zaczęli spoglądać w kierunku Bazoumany Toure. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej rozgrywa kapitalny sezon, będąc kluczowym graczem Hoffenheim. 20-latek ma ogromny potencjał, więc nie powinno dziwić, że znalazł się pod obserwacją Arsenalu oraz Manchesteru United.

Bazoumana Toure w trwającej kampanii rozegrał 25 spotkań w koszulce Hoffenheim. 20-latek może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a przede wszystkim zaliczył aż 10 asyst.