Papszun ujawnił nazwiska! Oni opuszczą latem Legię Warszawa

15:29, 22. maja 2026
Źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa buduje już kadrę na przyszły sezon. Mecz z Motorem Lublin będzie pożegnalny dla kilku jej zawodników. Marek Papszun wymienił pięć nazwisk.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia rozstaje się z pięcioma zawodnikami

Legia Warszawa zagra w sobotę przed własną publicznością z Motorem Lublin. Ten mecz zwieńczy trudny dla niej sezon, który jeszcze może zaskoczyć się pozytywnym rezultatem, bowiem takim z pewnością byłby awans do europejskich pucharów. W przypadku zwycięstwa Wojskowi mogą jeszcze wyprzedzić GKS Katowice i Zagłębie Lubin, a wówczas zakończą rozgrywki na piątym miejscu w tabeli.

Spotkanie z Motorem będzie wyjątkowe pod kilkoma względami. Marek Papszun na piątkowej konferencji prasowej zapowiedział odejście aż pięciu piłkarzy, którzy mają ważne umowy tylko do końca obecnego sezonu. Już wcześniej klub informował o rozstaniu z Radovanem Pankovem oraz Kacprem Tobiaszem. Do tego grona dołączają Juergen Elitim, Patryk Kun oraz Ermal Krasniqi. W przypadku tego ostatniego chodzi o kończące się wypożyczenie – Legia nie skorzystała z opcji definitywnego wykupu.

– Radovan Pankov, Kacper Tobiasz, Juergen Elitim, Patryk Kun i Ermal Krasniqi będą jutro pożegnani przez klub. Mam nadzieję, że z należytymi honorami pożegnamy ich po zwycięskim spotkaniu. Chciałem, aby Radovan Pankov i Juergen Elitim z nami zostali. Niestety nie byliśmy w stanie rywalizować finansowo z ofertami, które otrzymali. Ermalowi kończy się wypożyczenie, kwota wykupu była bardzo wysoka. Nie skorzystaliśmy z niej. Z Kacprem Tobiaszem sytuacja była jasna od dłuższego czasu. Patrykowi Kunowi nie złożyliśmy propozycji przedłużenia kontraktu na przyszły sezon – wyznał Papszun podczas konferencji prasowej.

