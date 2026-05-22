Górnik Zabrze przedłużył kontrakt z gwiazdą. Wszystko jasne

Górnik Zabrze przedłużył kontrakt z Josemą do czerwca 2028 roku. Hiszpański obrońca jest filarem zespołu, który w tym sezonie zdobył Puchar Polski.

Oficjalnie: Nowy kontrakt Josemy w Górniku

Górnik Zabrze sięgnął po Puchar Polski. W wielkim finale Trójkolorowi ograli Raków Częstochowa (2:0) na PGE Narodowym i zdobyli trofeum po 36 latach. Zabrzanie zapewnili sobie udział co najmniej w eliminacjach Ligi Europy. Przed ostatnią kolejką PKO BP Ekstraklasy zespół wciąż liczy się w walce o wicemistrzostwo Polski, które dałoby możliwość gry w eliminacjach Ligi Mistrzów.

Decydujące spotkanie sezonu Górnik rozegra już w sobotę, 23 maja. Drużyna z Roosevelta podejmie Radomiaka Radom. Tymczasem władze klubu pracują także nad przyszłością drużyny. W piątek Górnik oficjalnie poinformował o przedłużeniu kontraktu z Josemą. Nowa umowa hiszpańskiego defensora będzie obowiązywać do końca czerwca 2028 roku i zawiera opcję przedłużenia o kolejny sezon.

29-letni obrońca trafił do Zabrza latem 2024 roku z Ruchu Chorzów i bardzo szybko stał się jednym z liderów defensywy Trójkolorowych. Wcześniej występował między innymi w Realu Murcia, Cordobie oraz Elche. W obecnym sezonie Josema rozegrał 35 spotkań we wszystkich rozgrywkach

– W ciągu dwóch sezonów rozegrał w barwach Górnika 61 meczów. Zdobył trzy ważne bramki, wszystkie w sezonie 2024/25. Przez fanów Trójkolorowych bardzo ceniony za bardzo dużą pewność w defensywie i spokój na boisku – przekazał klub w oficjalnym komunikacie.