Arsenal planuje transfer skrzydłowego. Ciekawa opcja na horyzoncie

15:35, 21. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  FussballDaten.de

Arsenal rusza po skrzydłowego. Bazoumana Toure z TSG Hoffenheim znalazł się na celowniku londyńczyków - podaje FussballDaten.de.

Mikel Arteta
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal rozgrywa sezon, który może przejść do historii klubu. Kanonierzy wciąż liczą się w walce o najważniejsze trofea i mają realną szansę na zdobycie poczwórnej korony. Londyńczycy są liderem Premier League. W ćwierćfinale Liga Mistrzów zespół Mikel Arteta zmierzy się ze Sportingiem Lizbona.

Priorytetem londyńskiego klubu ma być wzmocnienie obu skrzydeł, a szczególnie lewej strony ofensywy. Sytuacja kadrowa w tej strefie boiska budzi coraz więcej wątpliwości. Zarówno Leandro Trossard, jak i Gabriel Martinelli mogą latem opuścić klub. Choć ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, sztab szkoleniowy nie chce zostać zaskoczony.

Arteta wspólnie z dyrektorem sportowym Andrea Berta analizują już potencjalne wzmocnienia, które pozwolą utrzymać wysoki poziom drużyny również w kolejnym sezonie. Jednym z najciekawszych nazwisk na liście życzeń Arsenalu jest Bazoumana Toure. 20-letni reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej rozgrywa znakomity sezon w barwach TSG Hoffenheim.

W trwającej kampanii skrzydłowy zdobył dwie bramki i zanotował aż 10 asyst w 25 występach we wszystkich rozgrywkach. Jeszcze większe wrażenie robi jego motoryka. Toure uchodzi obecnie za najszybszego piłkarza ligi niemieckiej, łącząc imponującą dynamikę z bardzo dobrą techniką i kreatywnością.

To profil zawodnika idealnie pasujący do intensywnego stylu gry Arsenalu. Toure trafił do niemieckiego klubu w lutym 2025 roku z Hammarby IF za około 10 milionów euro. Obecnie jego wartość rynkowa szacowana jest przez Transfermarkt.de na 35 milionów euro. Kontrakt Iworyjczyka w Hoffenheim obowiązuje do czerwca 2029 roku.

