Lech Poznań zdecydował ws. transferu wschodzącej gwiazdy!

Mońka na sprzedaż? Dopiero za rok

Lech Poznań obronił mistrzowski tytuł i może szykować się do gry w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Z drużyną pozostanie Niels Frederiksen, który przedłużył wygasającą umowę. Wydaje się, że klub będzie chciał rozwijać obecną kadrę, unikając przy rewolucji. Najpilniejszym tematem jest w tej chwili wykup Luisa Palmy, natomiast Kolejorz musi również uważać na potencjalne odejścia tych, którzy generują duże zainteresowanie na rynku transferowym. W tej grupie znajduje się jego utalentowana młodzież.

Oczywiście olbrzymią furorę w ostatnich miesiącach na boiskach Ekstraklasy zrobił Wojciech Mońka, który ma jeszcze szanse na tytuł obrońcy sezonu. To świetny czas dla 19-latka, o którym mówi się już w całej Europie. Czy Lech Poznań zdecyduje się na szybką sprzedaż? Plany są inne, bowiem Mońka może pozostać w klubie na jeszcze jeden sezon.

Lech chciałby zatrzymać w zespole młodzieżowego reprezentanta Polski, choć to w głównej mierze zależy od wysokości ofert, jakie wpłyną za niego latem.

– Jest postanowienie i duża wola, aby Mońka w tym oknie nie odchodził. Lech chce go zatrzymać na kolejny sezon. Tu jest taka umowa, że w idealnym momencie byłoby, gdyby wydarzyło się to za rok, ale z małą gwiazdką. Zawsze może się okazać, że wjedzie jakaś kosmiczna oferta, której trudno będzie się oprzeć – przekazał Tomasz Włodarczyk w programie na kanale „Meczyki”.