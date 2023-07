Paris Saint-Germain wystawiło Kyliana Mbappe na sprzedaż. Według portalu Football Transfers, Arsenal zamierza ruszyć po Francuza. Kanonierzy są gotowi sprzedać Gabriela Martinelliego, by móc pozwolić sobie na 24-latka. Ewentualne operacje byłyby przeprowadzone dopiero w 2024 roku.

IMAGO / Dan Weir Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Paris Saint-Germain postawiło sprawę jasno: chce sprzedać Kyliana Mbappe

Arsenal zdaje sobie jednak sprawę, że w trwającym oknie transferowym najprawdopodobniej piłkarz nie opuści Francji

Kanonierzy są gotowi sprzedać Gabriela Martinelliego, by móc pozwolić sobie w 2024 roku na sprowadzenie francuskiej supergwiazdy

Arsenal ma plan na sprowadzenie Kyliana Mbappe

Nie ustaje zamieszanie wokół Kyliana Mbappe. Paris Saint-Germain powiadomiło, że wystawiło swoją gwiazdę na sprzedaż. To pokłosie tego, że 24-latek ponoć porozumiał się już z Realem Madryt w sprawie darmowego transferu za rok. Francuzi nie zamierzają do tego dopuścić.

Sytuacji przygląda się Arsenal. Sam Mbappe niedawno mówił, że to jego ulubiony zespół w Premier League. Kanonierzy zdają sobie sprawę, że pomimo oświadczeń PSG, najprawdopodobniej zawodnik opuści Parc des Princes dopiero w 2024 roku – czy to zimą, czy latem. Football Transfers donosi, że londyńczycy są skłonni sprzedać jedną ze swoich największych gwiazd – Gabriela Martinelliego. Ma to pomóc zebrać fundusze na zakontraktowanie mistrza świata z 2018 roku. Portal Transfermarkt wycenia Brazylijczyka na 80 milionów euro.

Mbappe w minionym sezonie rozegrał 43 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 41 bramek i dziesięć asyst.

