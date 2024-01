IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Bologna jest rewelacją pierwszej połowy sezonu w Serie A

Jej napastnikiem, Joshuą Zirkzee, interesują się takie zespoły, jak Manchester United czy AC Milan

Teraz do grona adoratorów Holendra dołączył Arsenal. Bologna oczekuje za swoją wschodzącą gwiazdę niespełna 60 milionów euro

Zirkzee wyceniony na fortunę, Arsenal śledzi sytuację

Bologna na półmetku rozgrywek uzbierała aż 32 punkty i plasuje się na piątej pozycji. Jednocześnie do strefy Ligi Mistrzów traci zaledwie jedno oczko. Trudno określać Rossoblu inaczej, niż rewelację jesieni.

W barwach zespołu błysnęło kilku zawodników. Jednym z nich bez wątpienia jest Joshua Zirkzee. Napastnik, który latem 2022 roku zdecydował się opuścić Bayern Monachium w poszukiwaniu gry, świetnie odnalazł się we Włoszech. Po 22-latka z nosem do strzelania bramek już ustawiła się kolejka chętnych, z Manchesterem United i AC Milanem na czele. Można też było przeczytać o możliwym powrocie do Bawarii. Jak poinformowali dziennikarze The Telegraph, do tego grona dołączył również Arsenal.

Kanonierzy poszukują obecnie na rynku bramkostrzelnego napastnika. To kluczowe tym bardziej w obliczu regularnie powracających urazów Gabriela Jesusa. Grono potencjalnych kandydatów jest spore, a Holender właśnie do niego trafił. Jeżeli jednak londyńczycy łudzili się, że kupno Zirkzee będzie znacznie tańsze, niż choćby sprowadzenie Ivana Toneya, mogą się przeliczyć. Bologna oczekuje za swojego podopiecznego 50 milionów funtów, czyli około 58 milionów euro. Jeśli udałoby im się sprzedać napastnika za taką kwotę, dwukrotnie pobiliby swój dotychczasowy rekord transferowy. Ten należy od 2018 roku do Simone Verdiego, który za 24,5 milionów euro odszedł do SSC Napoli.

Zirkzee rozegrał w tym sezonie 22 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich osiem bramek i cztery asysty.

